Orlando Unido! El Greco colabora con City SC y Pride

Alimentando la pasión, uniendo comunidades

Juntos, estamos listos para lograr grandes victorias tanto dentro como fuera del campo, marcando una verdadera diferencia en Florida Central” — Spero Georgedakis, fundador y CEO de El Greco Mudanza & Almacén

ORLANDO, FLA, UNITED STATES, February 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Ha llegado el inicio de una nueva y emocionante temporada de la Major League Soccer y El Greco Mudanza & Almacén, la empresa de mudanzas más recomendada de Florida, anuncia con orgullo una innovadora asociación plurianual con Orlando City SC y Orlando Pride. Esta alianza, al igual que el hermoso juego en sí, va más allá de una simple colaboración; es una fusión de pasiones compartidas por la excelencia y el compromiso con la comunidad, destinada a tener un impacto duradero en Orlando y en toda la región de Florida Central.Spero Georgedakis, fundador y CEO de El Greco Mudanza & Almacén, aficionado del deporte y orgulloso floridano, expresó su inmensa emoción por colaborar con Orlando City SC y Orlando Pride. "Juntos, estamos listos para lograr grandes victorias tanto dentro como fuera del campo, marcando una verdadera diferencia en Florida Central", afirmó.Como socio oficial de Mudanza & Almacén de ambos equipos, el papel de El Greco va más allá de manejar las reubicaciones de jugadores, entrenadores y personal. La compañía también ofrece descuentos exclusivos en mudanzas para los aficionados, reconociendo la dedicación y la conexión emocional que impulsa a las vibrantes comunidades de Orlando City SC y Orlando Pride. Esta asociación está diseñada para elevar la experiencia de los aficionados a través de promociones exclusivas y activaciones selectas en días de partido, abriendo el camino para futuras colaboraciones alineadas con valores comunitarios compartidos."Estamos encantados de dar la bienvenida a El Greco a la familia de socios de Orlando City y Orlando Pride. Como líder de la industria, esperamos mostrar su servicio de primera clase a los aficionados y socios en Florida Central", afirmó Kelly Hyne, Vicepresidenta de Alianzas de Marca de Orlando City SC y Orlando Pride.Con sus alianzas con Orlando City SC y Orlando Pride, y sus colaboraciones existentes con Orlando Magic, Solar Bears y Lakeland Flying Tigers, El Greco afianza aún más su papel como un miembro de confianza de la comunidad, contribuyendo activamente al bienestar de Orlando y más allá. Este compromiso se extiende por todo el estado, como lo demuestran las asociaciones de El Greco con un total de 17 equipos y recintos profesionales y universitarios en toda Florida. Reflejando el espíritu de estos equipos en la creación de aficionados para toda la vida, El Greco aspira a cultivar clientes de por vida, guiados por valores compartidos de Honor, Fe, Fuerza y Coraje - los cuatro pilares del Camino de El Greco.Acerca de El Greco Mudanza & Almacén:El Greco Mudanza & Almacén forma parte de Good Greek Total Relocation Systems, la primera y única compañía de reubicación total en el mundo. Good Greek ofrece servicios inmobiliarios, servicios de préstamos, seguros y servicios de título, eliminación de basura y escombros, transporte de automóviles y, por supuesto, mudanzas y almacenamiento. Durante más de 25 años, el Buen Griego, Spero Georgedakis, ha proporcionado servicios revolucionarios en el sur de Florida. Acreditado con la revolución de la percepción de la industria, Spero y su equipo prometen proporcionar la "Mejor Mudanza de la Historia", poniendo el respeto por el cliente y el servicio al cliente en primer lugar. Con sede en el sur de Florida y con ubicaciones en todo el estado, El Greco Mudanza & Almacén es el transportista oficial de Orlando City SC, Orlando Pride, Orlando Magic, Orlando Solar Bears, Miami HEAT, Miami Marlins, Tampa Bay Rays, Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Rowdies, Inter Miami CF, Lakeland Flying Tigers, University of Miami Hurricanes, Florida International University Golden Panthers, Florida Atlantic University Owls,University of Florida Gators, JetBlue Park y Roger Dean Chevrolet Stadium.Acerca de Orlando City SC & Orlando Pride:En noviembre de 2013, a Orlando City Soccer Club se le otorgó una franquicia de la Major League Soccer (MLS), convirtiéndose en la franquicia número 21 de la liga. El equipo comenzó a jugar en marzo de 2015, con 62,510 aficionados llenando el entonces Orlando Citrus Bowl para el debut del club en la MLS. La temporada 2024 marcará la décima del club como miembro de la MLS, habiendo llegado a la postemporada en cuatro temporadas consecutivas (2020-23), clasificado para la Concacaf Champions Cup (anteriormente Concacaf Champions League) en 2023 y 2024, y alcanzado su primera final en 2020 durante el MLS is Back Tournament. En 2022, Orlando City ganó su primer campeonato de su era en la MLS, levantando el trofeo de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, que también marcó el primer campeonato de cualquier equipo profesional en la Ciudad Bella. Antes de su paso por la MLS, Orlando City contaba con una historia condecorada en la United Soccer League, ganando el campeonato de la liga en las temporadas 2011 y 2013. En octubre de 2015, se anunció a Orlando Pride como el décimo equipo en la National Women's Soccer League (NWSL), trayendo el fútbol profesional femenino al estado de Florida por primera vez. El equipo comenzó a jugar en abril de 2016, estableciendo un récord de asistencia en un solo partido de la liga en su primer partido en casa, con 23,403 aficionados presenciando la primera victoria del club. Las Pride cuentan con una plantilla repleta de estrellas de talentos nacionales e internacionales, capitaneada por la leyenda brasileña Marta, seis veces Jugadora Mundial Femenina del Año y la máxima goleadora histórica de la Copa Mundial Femenina. El exdefensor de Orlando City, Seb Hines, es el entrenador principal del equipo, el primer entrenador principal negro en la historia de la liga. En 2017, ambos equipos se mudaron a su propio estadio específico de fútbol, INTER&CO Stadium, ubicado en el corazón del centro de Orlando. En julio de 2021, el club, que incluye Orlando City SC, Orlando Pride, Orlando City B (MLS NEXT Pro) e INTER&CO Stadium, fue adquirido por la familia Wilf, propietaria también de los Minnesota Vikings de la National Football League. Para obtener más información sobre Orlando City SC y Orlando Pride, visita OrlandoCitySC.com o Orlando-Pride.com