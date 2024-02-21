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Fortrea 透過 FortreaRx™ 擴張增強患者就醫能力並拓展冷鏈專業技術

Fortrea 的非商業性專賣藥房擴張為顧客提供靈活可擴展的解決方案，直接為患者提供改變生活的藥物

達勒姆市，北卡羅來納州, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的合同研究組織 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（以下簡稱「公司」）今天宣布其擴張的非商業性專賣藥房 FortreaRx™ 開業，地址位於弗洛里達州瑪麗湖。該藥房在全美國提供先進的患者就醫解決方案，包括常溫和冷鏈配送能力及專業技術。

FortreaRx 在所有 50 個州和美國領土獲得許可，為顧客提供滿足其特殊需求的靈活可擴展解決方案，同時為可能無法獲得藥物的患者提供用藥。非商業性專賣藥房，如 FortreaRx，代表其製藥企業客戶提供此類解決方案，並且具有獨特的服務定位，即作為製藥企業和滿足企業處方協助要求的患者間的橋樑。

自 2008 年末 FortreaRx 創立起，Fortrea 一直是非商業性專賣藥房服務領域的先驅，專注於免費產品的配送，作為製藥企業申辦的患者援助項目 (PAP) 的重要組成，其旨在為無醫保或醫保不足的合格患者擴展治療機會。FortreaRx 的 40,000 平方英尺設施將其營運空間擴大了一倍，鞏固了其能力，提供：

  • 1,800 平方英尺的常溫儲存空間
  • 6,000+ 平方英尺的冷鏈儲存空間，FortreaRx 85% 以上的處方需要這種獨特的處理
  • 更大的處理和執行空間，每天可處理多達 18,000 張處方
  • 強化運輸解決方案，可選擇隔夜、加急和兩日送達服務

Fortrea 副總裁兼患者通道全球負責人 Bill Nolan 表示：「Fortrea 完善的患者服務產品與 FortreaRx 的擴展功能相結合，提供了從早期臨床階段到上市後交付的端到端方法，確保為患者提供全面的個性化體驗。」「我們具有廣泛疾病領域的專業技術，我們對患者援助堅定承諾，Fortrea 擅長為製藥申辦方提供及時且有影響力的解決方案，透過簡化納入流程並全面整合更廣泛的患者支援計劃，努力減少患者和供應商面臨的挑戰。」

FortreaRx 呼叫中心的病例經理無間斷處理患者疑問、諮詢和處方數據驗證。Fortrea 的患者獲取團隊幫助患者和服務提供者了解並處理複雜的醫保問題，同時消除障礙，將藥物送到患者手中。

FortreaRx 為製造商處方計劃提供高效、諮詢性和高成本效益的解決方案，通常每年可為患者節省大量費用。

關於 FortreaRx 及其服務的更多資訊，請瀏覽 Fortrea.com

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者獲取醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給有需要的患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、獨家技術支援的試驗解決方案和審批後服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有由約 19,000 人組成的才華橫溢的多元化團隊，為全球客户提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X（前稱 Twitter）@Fortrea 上關注我們。

Fortrea 聯絡人：
Fortrea 媒體：Galen Wilson – 703-298-0802， media@fortrea.com
Fortrea 媒體：Kate Dillon – 646-818-9115， kdillon@prosek.com


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