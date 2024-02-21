Fortrea 通过 FortreaRx™ 扩张增强患者就医能力并拓展冷链专业技术

Fortrea 的非商业性专卖药房扩张为顾客提供灵活可扩展的解决方案，直接为患者提供改变生活的药物

达勒姆市，北卡罗来纳州, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（以下简称“公司”）今天宣布其扩张的非商业性专卖药房 FortreaRx™ 开业，地址位于弗洛里达州玛丽湖。该药房在全美国提供先进的患者就医解决方案，包括常温和冷链配送能力及专业技术。



FortreaRx 在所有 50 个州和美国领土获得许可，为顾客提供满足其特殊需求的灵活可扩展解决方案，同时为可能无法获得药物的患者提供用药。非商业性专卖药房，如 FortreaRx，代表其制药企业客户提供此类解决方案，并且具有独特的服务定位，即作为制药企业和满足企业处方协助要求的患者间的桥梁。

自 2008 年末 FortreaRx 创立起，Fortrea 一直是非商业性专卖药房服务领域的先驱，专注于免费产品的配送，作为制药企业申办的患者援助项目 (PAP) 的重要组成，其旨在为无医保或医保不足的合格患者扩大治疗机会。FortreaRx 的 40,000 平方英尺设施将其运营空间扩大了一倍，巩固了其能力，提供：

1,800 平方英尺的常温储存空间

6,000+ 平方英尺的冷链储存空间，FortreaRx 85% 以上的处方需要这种独特的处理

更大的处理和执行空间，每天可处理多达 18,000 张处方

强化运输解决方案，可选择隔夜、加急和两日送达服务

Fortrea 副总裁兼患者通道全球负责人 Bill Nolan 表示：“Fortrea 完善的患者服务产品与 FortreaRx 的扩展功能相结合，提供了从早期临床阶段到上市后交付的端到端方法，确保为患者提供全面的个性化体验。”“我们具有广泛疾病领域的专业技术，我们对患者援助坚定承诺，Fortrea 擅长为制药申办方提供及时且有影响力的解决方案，通过简化纳入流程并全面整合更广泛的患者支持计划，努力减少患者和供应商面临的挑战。”

FortreaRx 呼叫中心的病例经理无间断处理患者疑问、咨询和处方数据验证。Fortrea 的患者获取团队帮助患者和服务提供者了解并处理复杂的医保问题，同时消除障碍，将药物送到患者手中。

FortreaRx 为制造商处方计划提供高效、咨询性和高成本效益的解决方案，通常每年可为患者节省大量费用。

关于 FortreaRx 和其服务的更多信息，请访问 Fortrea.com。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者获取医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为有需求的患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、独家技术支持的试验解决方案和审批后服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有由约 19,000 人组成的才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X（前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。

Fortrea 联系方式：

Fortrea 传媒：Galen Wilson – 703-298-0802，media@fortrea.com

Fortrea 传媒：Kate Dillon – 646-818-9115，kdillon@prosek.com