Opnieuw op het menu in Brussel: de Italiaanse “Restaurant Week”

BRUXELLES, BELGIQUE, February 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Brussel, maandag 12 februari - Goed nieuws voor liefhebbers van kwaliteitsvolle charcuterie: vanaf 12 februari keert de langverwachte "Restaurant Week" terug. Dit culinaire evenement biedt fijnproevers de kans om bijzondere recepten te ontdekken in verschillende restaurants. Dit jaar krijgt het evenement een bijzonder tintje dankzij de deelname van 17 Brusselse restaurants, die hun krachten bundelen met het Europese project " A slice of Quality - Choose PDO and PGi Deli meats from Europe". Samen vieren ze de rijkdom van de producten die centraal staan in het project: Mortadella Bologna BGA, Salamini italiani alla Cacciatora BOB, Zampone Modena BGA en Cotechino Modena BGA, aan de hand van originele en smakelijke recepten, alleen verkrijgbaar van 12 tot 29 februari. Een goede gelegenheid om een (of meer) restaurants in te plannen om de finesse van Europese vleeswaren van hoge kwaliteit te ontdekken.Twee weken om te ontdekken en te genietenDe Restaurant Week verandert Brussel in een culinaire hub die je niet mag missen. Dit jaar staan vier Italiaanse delicatessenwinkels in de schijnwerpers dankzij een uitzonderlijke samenwerking met het Europese programma "A slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli meats from Europe ". Fijnproevers kunnen terecht in 17 Italiaanse restaurants in Brussel, waaronder BoCCOni, Domu Mia, Fico Osteria, La Cantinetta, Miss Rose Bistro en La Piola Châtelain, die exclusieve recepten zullen aanbieden op basis van 20 kilo uitzonderlijke charcuterie die voor de gelegenheid ter beschikking wordt gesteld.Naast deze gerenommeerde etablissementen nemen ook andere restaurants deel aan deze viering van smaak, die iedereen de kans biedt om te genieten van gerechten die zowel innovatief zijn als de traditie respecteren. De volledige lijst van deelnemers en details van de menu's zijn beschikbaar op https://asliceofquality.eu/nl-be/restaurant-week/ De Restaurant Week is een unieke gelegenheid om de rijkdom van de Italiaanse keuken te ontdekken en te appreciëren en tegelijkertijd de gastronomische diversiteit te ontdekken die Brussel te bieden heeft. Mis dit uitzonderlijke culinaire evenement niet!