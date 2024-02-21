Безкоштовне навчання для дітей з України - онлайн-школа All Right приєдналась до національної програми Future Perfect

Міжнародна школа англійської мови відкрила безоплатний доступ до вивчення англійської мови для українських дітей.

Я бачив, як світилися від захоплення очі моїх дітей, коли вони почали розуміти фільми в оригіналі та спілкуватись з англомовними друзями. Бажаю, щоб більше людей могли відчути цю радість.” — Олег Оксюк, засновник компанії All Right

KYIV, UKRAINE, February 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Міжнародна школа All Right відкрила безоплатний доступ до вивчення англійської мови для українських дітей від 4 до 12 років. Мета проєкту – допомогти більшій кількості дітей опанувати англійську мову, щоб вони могли успішно реалізувати свій потенціал в майбутньому.

У рамках програми Future Perfect онлайн-школа надає українцям безоплатний доступ на два роки до цілого комплексу освітніх можливостей, який навчить дітей розуміти та вільно говорити англійською, розширить перспективи розвитку та самореалізації.

“За своїм власним досвідом, я рекомендую починати вивчення англійської з раннього віку. Я бачив, як світилися від захоплення очі моїх дітей, коли вони почали розуміти фільми в оригіналі та спілкуватись з англомовними друзями. Бажаю, щоб більше людей могли відчути цю радість. Це надихає", – ділиться Олег Оксюк, засновник компанії All Right.

У рамках мовної програми українські діти отримають безоплатний доступ до різних видів навчальних матеріалів для вивчення англійської, які розроблялися методистами All Right протягом 7 років:

- безоплатні групові заняття з професійними вчителями (онлайн-заняття в групах, сформованих за віком та рівнем знань дитини, проходитимуть двічі на тиждень);

- інтерактивна платформа для самостійного вивчення англійської;

- бібліотека навчальних матеріалів: настільні ігри, кросворди, розмальовки;

- добірка з тематичними відеоматеріалами, яка складається з пісень, мультфільмів та ігрових відео.

«За результатами дослідження рівня володіння іноземними мовами серед українців, понад 90% опитаних батьків хочуть, щоб їхні діти вивчали та підвищували рівень знань з англійської мови. Саме тому в межах мовної програми Future Perfect разом з онлайн-школою All Right ініціювали безоплатне навчання для дітей упродовж двох років. Це ще одна можливість допомогти українським дітям вивчати англійську, яка є мовою міжнародного спілкування. Адже в майбутньому здобуті знання допоможуть молодому поколінню створювати глобальні проєкти та впроваджувати інновації», — зазначила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

All Right використовує унікальні ресурси та методику, персоналізовану під інтереси дитини. За період існування школи, All Right допомогла 65 тисячам студентів із 46 країн світу вивчити англійську. Наразі на платформі працює більше ніж 600 професійних вчителів, які мають відповідну сертифікацію та досвід.

Скористатися можливістю можна, зареєструвавшись на сторінці “Безкоштовна англійська для дітей з України” на сайті All Right - https://allright.com/diia-osvita-future-perfect

Вивчення нової мови відкриває перед дитиною нескінченні можливості. Спробуйте навчання з All Right, яка вдруге поспіль увійшла до ТОП-200 EdTech-проєктів Європи за версією HolonIQ, вже сьогодні та дізнайтесь більше про платформу та її унікальний формат навчання.

Мовна програма Future Perfect втілюється Міністерством цифрової трансформації України в співпраці з Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України, за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» та Фонду Східна Європа. Партнер проєкту — міжнародна технологічна компанія Mastercard.