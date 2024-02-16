費薩爾國王專科醫院和研究中心的全球和地區性醫療護理領導者的地位穩固

沙特阿拉伯，利雅得, Feb. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 連續第二年獲得全球醫療護理領導者地位，在中東和非洲地區位居第一，並且在 2024 年 Brand Finance 全球前 250 家醫院報告中的領先醫療護理機構中排名第 20 位。KFSH&RC 仍處於當地和地區性最前沿，強調其致力於提供以患者為中心的世界級醫療護理和醫療創新的承諾。

除了 KFSH&RC 外，領先的還有阿卜杜拉國王醫療城、哈利德國王大學醫院、國民警衛隊衛生事務局和法赫德國王醫療城，均躋身全球百強。而阿卜杜拉國王大學醫院和阿卜杜拉醫療城排名在全球第 101 至 250 位之間。該評估基於來自 30 多個國家的數千名醫生的見解。

KFSH&RC 在這一全球排名中的顯著表現證明了沙特阿拉伯的醫療護理轉型目標以及「2030 年願景」的變革影響，反映了沙特阿拉伯全國範圍內醫療護理服務的持續改進和對技術進步的追求，助力建設一個更健康、更繁榮的國家。

Brand Finance 成立於 1996 年，每年評估全球 500 多家醫院，利用超過 30 個表現指標，包括醫療護理、研究中心和教育，以支援基於科學的戰略決策。

費薩爾國王專科醫院和研究中心位居全球專業醫療的領導者之列，致力於推動創新，並成為先進的醫學研究和教育中心。透過與當地、區域和國際著名機構建立策略合作夥伴關係，醫院致力於推動醫療技術的發展並提高全球醫療保健標準。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2024 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲頂級學術醫療中心，並躋身全球前 20 強。此外，2022 年，它被「新聞週刊」雜誌評為全球領先的醫療保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯發布了一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計劃鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。

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