费萨尔国王专科医院和研究中心的全球和地区性医疗护理领导者的地位稳固

沙特阿拉伯利雅得, Feb. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 连续第二年获得全球医疗保健领导者地位，在中东和非洲地区位居第一，并且在 2024 年 Brand Finance 全球前 250 家医院报告中的领先医疗保健机构中排名第 20 位。KFSH&RC 仍处于当地和地区性最前沿，强调其致力于提供以患者为中心的世界级医疗保健和医疗创新的承诺。

除了 KFSH&RC 外，领先的还有阿卜杜拉国王医疗城、哈利德国王大学医院、国民警卫队卫生事务部和法赫德国王医疗城，均跻身全球百强。而阿卜杜拉国王大学医院和阿卜杜拉医疗城排名在全球第 101 至 250 位之间。该评估基于来自 30 多个国家的数千名医疗从业者的见解。

KFSH&RC 在这一全球排名中的显著表现证明了沙特阿拉伯的医疗护理转型目标以及《2030 年愿景》的变革影响，反映了沙特阿拉伯全国范围内医疗保健服务的持续改进和对技术进步的追求，助力建设一个更健康、更繁荣的国家。

Brand Finance 成立于 1996 年，每年评估全球 500 多家医院，利用超过 30 个业绩指标，包括医疗保健、研究中心和教育，以支持基于科学的战略决策。

费萨尔国王专科医院和研究中心位居全球专业医疗的领导者之列，致力于推动创新，并成为先进的医学研究和教育中心。通过与当地、区域和国际著名机构建立战略合作伙伴关系，医院致力于推动医疗技术的发展并提高全球医疗保健标准。

关于国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)：

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2024 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲顶级学术医疗中心，并跻身全球前 20 强。此外，2022 年，它被《新闻周刊》杂志评为全球领先的医疗保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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