معرض (IPS) للعقار 2024 في دبي يكشف عن أبرز المتحدثين في مؤتمر آي بي إس
EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة (ARAB NEWSWIRE) كشف معرض (IPS) للعقار 2024 عن أبرز المتحدثين في مؤتمر آي بي إس، والذي يتم تنظيمه على هامش فعاليات الدورة العشرين من المعرض خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة الموضوعات المختلفة وأحدث الاتجاهات وأبرز التحديات ذات الصلة بالقطاع العقاري.
ويشارك إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد العقارية، في الجلسة الحوارية بعنوان "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدي متزايد يواجه الشركات العقارية"، وتبحث الجلسة التي تديرها مانيكا داما، مديرة التطوير العقاري في شركة ديلويت، التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وتشهد الجلسة مشاركة فاروق محمود، الرئيس العالمي الأسبق لاتحاد العقارات العالمي لعامي 2017، 2018، وريتشارد ويند، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز.
وتدير سيلفيا الداوي، مؤسس شركة PROPOLOG جلسة حوارية بعنوان "رقمنة العقارات: مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا العقارات" ويشارك فيها يوسف بطراوي، مؤسس ورئيس، شركة لاند ستيرلينج، والدكتور نور الدين السروجي، الرئيس التنفيذي لشركة HRE Properties Egypt، بهدف تسليط الضوء على أثر التحول الرقمي على صناعة العقارات.
وفي جلسة حوارية تحت عنوان "تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الخضراء من أجل استدامة القطاع العقاري: كيف يسهم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في خلق مساكن ومدن أكثر استدامة"، يستعرض راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس، خبراته وتجاربه حول أفضل الممارسات المؤسسية في الاستدامة.
وينضم نيكولاس ماكلين، المدير العام لشركة CBRE في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومريم القبيسي، مؤسس شركة ريل القبيسي العقارية، إلى جلسة نقاشية حول "التنقل في المشهد المالي: استراتيجيات واتجاهات التمويل العقاري التجاري". يدير الجلسة أحمد إدجوف، الرئيس التنفيذي لشركة إدجوف العقارية IDIGOV ، لبحث الاستراتيجيات والاتجاهات المتطورة التي تشكل الجوانب المالية للعقارات التجارية.
ويشارك آسيب رحمان الرئيس التنفيذي لشيروودز إنترناشيونال بروبيرتيز، في جلسة “البيانات الضخمة لتكنولوجيا العقارات: تحليلات البيانات وإعادة تشكيل القطاع العقاري". والتي يديرها أشيش جوجلاني، مدير المبيعات في REIDIN، لاستطلاع تأثير تحليلات البيانات على العقارات والبروبتيك.
يعد مؤتمر IPS الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.
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للحصول على جدول أعمال المؤتمر التفصيلي، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com/agenda
لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com
للتواصل:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة الإعلامية
00971526998032
Poornima Tyagi
ويشارك إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد العقارية، في الجلسة الحوارية بعنوان "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدي متزايد يواجه الشركات العقارية"، وتبحث الجلسة التي تديرها مانيكا داما، مديرة التطوير العقاري في شركة ديلويت، التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وتشهد الجلسة مشاركة فاروق محمود، الرئيس العالمي الأسبق لاتحاد العقارات العالمي لعامي 2017، 2018، وريتشارد ويند، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز.
وتدير سيلفيا الداوي، مؤسس شركة PROPOLOG جلسة حوارية بعنوان "رقمنة العقارات: مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا العقارات" ويشارك فيها يوسف بطراوي، مؤسس ورئيس، شركة لاند ستيرلينج، والدكتور نور الدين السروجي، الرئيس التنفيذي لشركة HRE Properties Egypt، بهدف تسليط الضوء على أثر التحول الرقمي على صناعة العقارات.
وفي جلسة حوارية تحت عنوان "تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الخضراء من أجل استدامة القطاع العقاري: كيف يسهم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في خلق مساكن ومدن أكثر استدامة"، يستعرض راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس، خبراته وتجاربه حول أفضل الممارسات المؤسسية في الاستدامة.
وينضم نيكولاس ماكلين، المدير العام لشركة CBRE في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومريم القبيسي، مؤسس شركة ريل القبيسي العقارية، إلى جلسة نقاشية حول "التنقل في المشهد المالي: استراتيجيات واتجاهات التمويل العقاري التجاري". يدير الجلسة أحمد إدجوف، الرئيس التنفيذي لشركة إدجوف العقارية IDIGOV ، لبحث الاستراتيجيات والاتجاهات المتطورة التي تشكل الجوانب المالية للعقارات التجارية.
ويشارك آسيب رحمان الرئيس التنفيذي لشيروودز إنترناشيونال بروبيرتيز، في جلسة “البيانات الضخمة لتكنولوجيا العقارات: تحليلات البيانات وإعادة تشكيل القطاع العقاري". والتي يديرها أشيش جوجلاني، مدير المبيعات في REIDIN، لاستطلاع تأثير تحليلات البيانات على العقارات والبروبتيك.
يعد مؤتمر IPS الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.
-انتهى-
للحصول على جدول أعمال المؤتمر التفصيلي، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com/agenda
لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com
للتواصل:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة الإعلامية
00971526998032
Poornima Tyagi
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