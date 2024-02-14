联拓生物宣布结束战略评估

联拓生物将开始关闭其业务，包括出售剩余资产和裁员、从纳斯达克退市以及发放特别现金股息

上海和新泽西普林斯顿, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克代码：LIAN）（“联拓生物”或“公司”），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布其公司董事会（“董事会”）已完成对公司的全面战略评估，并决定开始逐步结束其业务，包括出售剩余管线资产、将其美国存托信用证（“ADS”）（每股代表获得一股普通股的权利）从纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）退市，并根据 1934 年《证券交易法》（《交易法》）第 12(b) 条注销及裁员。公司目前预计大部分关闭工作将于 2024 年底完成，包括履行现有协议下的过渡服务义务以及逐步停止当前正在进行的临床试验。在逐步关闭业务的同时，董事会宣布派发每普通股（ 包括由ADS代表的普通股）4.80 美元的特别现金股息，总额约为 5.28 亿美元。



创始人兼执行董事长Konstantin Poukalov表示：“2023 年 10 月，董事会启动了对公司的全面战略评估，包括对公司未来众多选择的全面评估，这是我们代表联拓生物和股东最佳利益的承诺。” “随着（公司）将重点从 mavacamten 商业化上转移以及将 NBTXR3 的权利许可给杨森，董事会一致决定逐步结束业务是在当前生物技术市场实现股东价值最大化的方式。”

基于战略评估，公司将采取以下行动：

逐步关闭和裁员

联拓生物将立即开始逐步关闭业务，作为该过程的一部分，打算出售其剩余的管线资产。如果出售成功，公司预计将在最终解散之前的后续分配中将出售所得的所有利润分配给彼时的股东。但是，不能保证任何股东的原始投资或任何实质金额会得到弥补。

由于业务减少，公司预计在 2024 年第一季度裁减 50 多名全职员工，约占公司现有员工总数的 50%。在向合作伙伴转让资产以及履行公司的过渡服务义务后，公司在2024年还将进一步裁员。公司将保留实现有序逐步关闭所需的一支核心员工队伍，并支持其努力实现公司剩余业务和资产价值的最大化。

联拓生物预计，公司业务的全面关闭，包括出售剩余资产或终止许可以及完成有序逐步关闭所需的裁员工作将在 2024 年底前基本完成，而彻底解散预计将在 2027 年上半年完成。公司预计将通过派发特别股息后保留的资金来满足其持续运营成本。

从纳斯达克退市和 向证券交易委员会注销

2024年2月13日，根据董事会授权，公司向纳斯达克发出通知，表示拟于2024年3月8日左右向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格25，以根据《交易法》第 12(b) 条，使公司ADS 从纳斯达克自愿退市并注销。因此，公司目前预计在纳斯达克的最后交易日将是2024年3月18日当天或左右，即表格 25生效时。九十天后，根据《交易法》第 12(b) 条，对公司ADS的注销预计将生效。在公司ADS从纳斯达克退市后，公司打算向 SEC 提交表格 15，证明其记录在案的股东人数少于 300 名，届时公司根据《交易法》所承担的申报义务将立即暂停，包括提交所有定期报告的义务。

退市后，公司ADS的所有交易将仅通过私下协商销售进行，并且可能在场外市场进行。公司预计其ADS将在场外交易市场集团（OTC Markets Group Inc.，“OTC”）运营的市场上报价，以便其ADS的交易市场可以继续存在。然而，不保证经纪商将继续在 ADS 中做市，以及 ADS 的交易将继续在场外市场或其他市场上进行。

董事会认为，将ADS从纳斯达克退市、注销并暂停其根据《交易法》承担的报告义务的决定符合公司及其普通股和ADS持有人的最佳利益。由于公司承诺通过资产出售、对外许可和支付股息来结束业务并为股东返回价值，董事会认为其作为注册上市公司运营所带来的负担超过了对公司及其普通股和ADS持有人带来的利益。董事会的决定是基于对众多因素的仔细审查，包括可能控制与向SEC编制和提交定期报告相关的显著成本，以及与作为报告公司相关的法律、审计和其他费用，以及遵守2002年《Sarbanes-Oxley法案》, SEC规则和纳斯达克上市标准对成本和管理层时间的重大需求。

特别现金股息授权

董事会宣布派发每普通股 4.80 美元的特别现金股息（包括以ADS为代表的普通股），现金股息总额约为 5.28 亿美元。特别股息将支付给截至2024年2月27日收盘时公司普通股和ADS的登记持有人。公司预计将在2024年3月11日左右向普通股登记持有人支付股息。花旗银行作为ADS的存托人（“存托人”），将协调向公司ADS登记持有人支付股息，扣除每份ADS 0.05 美元的适用存托费和适用税费，并预计于2024 年 3 月 14 日支付股息。特别股息 ADS 的除息日为派息日后的第一个交易日。在登记日持有ADS的持有人如果在除息日之前出售其ADS，将不会获得特别股息。

与特别现金股息相关，存托人将于 2024 年 2 月 20 日纽约市营业结束时关闭 ADS 发行和 ADS 注销登记。存托人将于 2024 年 3 月 18 日在纽约市营业结束时重新开展ADS注销登记。存托费适用于所有 ADS 发行和 ADS 注销。

联拓生物股东应根据其特定的投资或税务情况，就收到特别股息后的美国联邦、州、地方和外国收入以及其他税务后果咨询各自的税务顾问。

关于联拓生物

联拓生物是一家跨境生物技术公司，其使命是为中国和其他亚洲市场长期得不到充分服务的患者提供变革性药物。欲了解更多信息，请访问www.lianbio.com。

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