Lesestoff für den Sommer - 'Die Gabenkarten – Finde den Reichtum in Dir!' von Dr. Gudrun Reinschmidt

Lesestoff für den Sommer - 'Die Gabenkarten: Finde den Reichtum in Dir!' ist lädt dazu ein, die eigene Reise der Selbstentfaltung zu beginnen.

„Mut ist die Macht, Unmögliches zu tun."” — Dr. Gudrun Reinschmidt

NüRNBERG, BAYERN, DEUTSCHLAND, July 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Während der Zeit der Muße sind Sie eingeladen, Ihre täglichen Routinen zu erweitern, um die eigenen Gaben und Werte neu zu entdecken und Ihre Kreativität zu entfalten. Dafür ist das neue Buch- und Kartenset "Die Gabenkarten – Finde den Reichtum in Dir!" von Dr. Gudrun Reinschmidt ideal.Dieses inspirierende Kartenset mit Begleitbuch richtet sich an Menschen, die ihr Selbstvertrauen stärken möchten oder nach mehr Sinn und Orientierung im Leben suchen. Coaches finden darin wertvolle Übungsanleitungen für Selbstcoaching und gegenseitiges Coaching, um ihre Coachingkompetenzen zu erweitern.Das Herzstück dieses außergewöhnlichen Werks sind die 32 wunderschön gestalteten Karten. Jede ist mit einem Symbol und einem Begriff versehen, die besondere Qualitäten und Werte repräsentieren. Die von Dr. Gudrun Reinschmidt selbst gezeichneten Bilder laden zu einer spirituellen Reise der Selbstentfaltung und Reflexion ein. Perfekt für die entspannte Sommerzeit, um mit Leichtigkeit die eigene Kreativität zu entfalten.Jede Karte dient als Einladung zur Reflexion und Meditation über wichtige Qualitäten im eigenen Leben. Durch tägliches Ziehen einer Gabenkarte können Leser*innen eine tiefere Verbindung zu sich selbst und ihren inneren Ressourcen entwickeln – ideal für die ruhigen Momente am Strand oder im Garten.Im Begleitbuch findet man verschiedene Wege zum Einsatz der Karten und viele Anregungen, um Selbsterkenntnis und Kreativität zu fördern. Die Gabenkarten können täglich als Lebenshilfe dienen oder zur Fokussierung auf das Wesentliche beitragen – Der spielerische Gebrauch ist eine perfekte Muße und Muse für die Sommermonate.Dr. Gudrun Reinschmidt ist international anerkannte Expertin für Success Factor Modeling. In ihren zahlreichen Seminaren bildet sie Coaches und Trainer in systemischem Denken aus. Sie regt mit ihren Büchern und im Coaching viele Menschen an, ihr volles Potenzial zu entfalten und in Führung zu gehen. Mit "Die Gabenkarten – Finde den Reichtum in Dir!" bietet sie nun ein spielerisches Instrument zur Selbsterkenntnis und persönlichem Wachstum– perfekt als Sommerlektüre."Die Gabenkarten sind mehr als nur ein Set von Karten. Sie bilden einen schnell zugänglichen Schlüssel zur Selbsterkenntnis, speziell entwickelt für modern denkende Menschen mit einem offenen Geist, die nach persönlichem Wachstum streben", sagt Dr. Gudrun Reinschmidt über ihr neues Werk.Die Gabenkarten – Finde den Reichtum in Dir! ist ab sofort erhältlich und lädt dazu ein, die eigene Reise der Selbstentfaltung zu beginnen – ideal für Ihre Sommerlektüre.Über Dr. Gudrun Reinschmidt:Dr. Gudrun Reinschmidt ist eine renommierte Expertin für Zukunftsthemen wie Conscious Leadership, Generative Collaboration und Transformative Future Skills. Als erfahrene Naturwissenschaftlerin, Projektmanagerin und Lehrcoach, DVNLP verfügt sie über einzigartiges Know-how in der Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensführung. Sie unterstützt mit Leidenschaft Menschen und Unternehmen, zukunftsorientierte Fähigkeiten und ein agiles Mindset zu entwickeln, um mit Zuversicht und Innovationskraft schwierige Zeiten zu meistern.Als Beraterin ist sie Vorreiterin für die Inner Development Goals (IDGs) und setzt sich mit Success Factor Modeling zur nachhaltigen Unternehmensführung und vertrauensvollen Zusammenarbeit und damit für die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) ein. Mit ihrer Expertise in Neurodidaktik gelingt es ihr, komplexe Inhalte anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln. So hilft ihre Arbeit im Bereich Conscious Leadership und Generative Collaboration Unternehmer*innen, eine nachhaltige und innovative Zukunft zu gestalten.Durch ihr Engagement für eine Welt, in der Menschen mit Freude zur Arbeit gehen und ihren Beitrag zu einer besseren Welt leisten, inspiriert Dr. Reinschmidt Verlage und die Presse gleichermaßen. Sie bietet nicht nur Einblicke in aktuelle und zukunftsweisende Themen, sondern auch konkrete Lösungsansätze, die Unternehmen und Menschen helfen, sich agil und erfolgreich in dynamischen Zeiten aufzustellen. Ein Gespräch mit Dr. Gudrun Reinschmidt verspricht nicht nur Inspiration , sondern auch praktische Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft.

Dr. Gudrun Reinschmidt stellt Die Gabenkarten vor.