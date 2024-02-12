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McLaren Racing宣布：Optimum Nutrition成为McLaren一级方程式车队的运动营养品官方合作伙伴

伦敦, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- McLaren Racing今天宣布，世界第一运动营养品品牌Optimum Nutrition成为McLaren一级方程式车队2024赛季及以后的运动营养品官方合作伙伴。

此次合作以McLaren F1 车队车手和维修站工作人员为重点，这两个注重强化人体机能的品牌强强联手，精益求精。 Optimum Nutrition将为车队提供由科技赋能的创新型运动营养产品，助力车队发挥出色，促进人员身心健康，确保车队能够在整个2024年赛季中尽情释放潜力。

Optimum Nutrition立足于车队2023赛季成就（包括在卡塔尔大奖赛上以1.80秒进站时间打破史上最快进站的吉尼斯世界纪录），将全力支持McLaren车队，帮助每个人在赛事中保持领先地位。

维修站工作人员的工作服和工具箱以及McLaren一级方程式车手Lando Norris和Oscar Piastri的赛车服将会展示Optimum Nutrition的品牌元素。

McLaren Racing执行董事（负责合作伙伴关系与发展资源）Matt Dennington表示：

“热烈欢迎Optimum Nutrition与车队携手共进。 我们在一个高绩效的环境中运营，员工是最重要的资产，而Optimum Nutrition将支持大家不断前行，在所有工作中取得进步和卓越成就，这令人雀跃万分。”

Glanbia Performance Nutrition全球首席品牌官Colin Westcott-Pitt表示：

“35年来，Optimum Nutrition一直受到众多运动项目的所有运动员的信赖，我们很高兴成为McLaren Racing的运动营养品官方合作伙伴。 McLaren和 Optimum Nutrition都致力于推动人类达到最佳表现及取得卓越成就，因此我们很高兴能够在即将到来的F1赛季中合作。”

正文完

如需了解更多信息，请联系：

  • McLaren Racing传播主管Fran Campbell

fran.campbell@mclaren.com / +44 (0) 7442 692 253

  • PHA 集团/Optimum Nutrition客户总监（体育）Daniel Funston

optimumnutrition@thephagroup.com / +44 (0) 7864 506 541

关于McLaren Racing

McLaren Racing由赛车手Bruce McLaren于1963年创立。 该车队于1966年首次参加一级方程式赛事。 此后，McLaren赢得了20次一级方程式赛车世界冠军、183次一级方程式赛车大奖赛、3次印第安纳波利斯500大赛冠军，以及首次参赛就在勒芒24小时耐力赛中胜出。

McLaren Racing一共参加五个系列赛。 该车队派出McLaren F1 车手Lando Norris和Oscar Piastri参加国际汽联一级方程式世界锦标赛，Arrow McLaren车手Pato O’Ward、Alexander Rossi和David Malukas一起参加NTT INDYCAR系列赛，NEOM McLaren Formula E Team的车手Jake Hughes和Sam Bird参加ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛，还有以NEOM McLaren Extreme E Team的名义参加Extreme E锦标赛。 该车队还以McLaren Shadow的身份参加F1模拟赛车锦标赛，并赢得了2022年车队和车手冠军。

McLaren是推动这项运动实现可持续发展的倡导者，也是联合国体育促进气候行动承诺的签署方。 该车队致力于到2040年实现净零排放，并在赛车运动行业培育多元化和包容性的文化。

McLaren Racing – 官方网站

关于Optimum Nutrition

Optimum Nutrition是Glanbia Performance Nutrition（GPN）的企业，是世界排名第一运动营养品品牌*，生产各种优质营养食品补充剂和饮料，为积极健康的生活方式提供支持，产品包括蛋白粉、能量产品和即食蛋白质棒。 35年来，Optimum Nutrition为生产值得信赖的产品而制定了严格标准，并为生产Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey™而深感自豪——这是世界上最值得信赖和经过严格审查的蛋白粉。 Optimum Nutrition产品销往全球90多个国家。 如需了解更多信息，请访问https://www.optimumnutrition.com/en-us，并在InstagramTikTokYouTube上关注该品牌。

*资料来源：Euromonitor International Limited，《消费者健康》（2024），运动营养品类别，零售价值份额百分比，2023年数据

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/751060d3-0636-4356-8d80-5cbf7489d5b6


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Optimum Nutrition x McLaren Formula 1

McLaren Racing today announced Optimum Nutrition, the world’s number one sports nutrition brand, as Official Sports Nutrition Partner of the McLaren Formula 1 Team for the 2024 season and beyond.

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Distribution channels: Food & Beverage Industry, Media, Advertising & PR ...


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