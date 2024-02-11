اتفاقية إستراتيجية لـ "سجى العربية" لتوسيع نطاق أعمالها وتعلن الافتتاح التجريبي لأحدث فنادقها في مكة المكرمة
اتفاقية إستراتيجية لـ "سجى العربية" لتوسيع نطاق أعمالها وتعلن الافتتاح التجريبي لأحدث فنادقها في مكة المكرمةRIYADH, SAUDI ARABIA, February 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- أبرمت شركة سجى العربية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة، والمعروفة أيضًا باسم حلول سجى للضيافة (SHS)، اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للاستثمار والتنمية العقارية. تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسع فنادقها في مكة المكرمة، وتمهد الطريق للإفتتاح التجريبي لفندق سجى بالعاصمة المقدسة في التاسع والعشرين من فبراير. وقع الاتفاقية ملهم خوقير، المدير العام لحلول سجى للضيافة ونائب رئيس مشاريع الفنادق والضيافة في شركة سياد القابضة، بينما مثل الشركة المتحدة للاستثمار والتنمية العقارية رئيسها التنفيذي، المهندس فايز الشمري.
وأعرب المهندس ملهم خوقير عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال: "يسرنا الشراكة مع الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري، وتنفيذ مشروع ضيافة مميز لفنادق سجى بمكة المكرمة، ويُعبر ذلك عن التزامنا بتقديم تجارب استثنائية وخدمات مميزة توفرها فنادق فئة الـ 5 نجوم، ضمن فندق من فئة 4 نجوم، متجاوزةً توقعات الضيوف، من خلال وضع معايير جديدة للرفاهية في البلد الحرام".
فيما أكَّد المهندس مهند خوقير المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، بقوله:"نحن على ثقة تامَّة من أنَّ فندق سجى، سيصبح علامة فارقة في مكة المكرمة، وسيعزز هذا الاستثمار التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الضيافة في العاصمة المقدسة، فضلًا عن توفير مرافق بمواصفات عالمية على أعلى مستوى للزوار القادمين من جميع أنحاء العالم، والتوافق مع ذلك مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".
وتهدف الشراكة بين الطرفين، إلى إنشاء فندق سجى في مكة المكرمة، كوجهة رائدة لضيوف الرحمن والمسافرين المميزين على حدٍّ سواء، اعتمادًا على الخبرة التشغيلية التي تشتهر بها سجى لحلول الضيافة، إلى جانب المعرفة والقدرات الاستثمارية التي تتمتع بها سياد القابضة، مما يعزز من مكانة الفندق والخدمات التي يتميز بها.
ويمثل الافتتاح التجريبي المرتقب، بداية مرحلة جديدة لشركة سجى لحلول الضيافة وفندق سجى مكة، وبإمكان ضيوف الرحمن تجربة المزيج المميز للعلامة التجارية بين التصميم المعاصر، والتمتع بالخدمات الشخصية وتفاني طاقم العمل في توفير الراحة للنزلاء الضيوف.
ويتميز فندق سجى، بموقعه المتميز، كونه يقع على بعد 5 دقائق من المسجد الحرام، مما يُشعر زوار بيت الله أنهم على أعتاب رحلتهم الروحية، كما يعكس تصميمه أناقة تراث البناء المكي، من خلال مزيج من اللمسات الحديثة التي تلبي احتياجات المسافرين والزوار.
Saja Arabian Hotel Company
Saja Arabian Hotel Company
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