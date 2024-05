Voitures et montres de luxe : l'événement exclusif Porsche avec l’artiste Ivano Facchetti

FRANCE , May 8, 2024 / EINPresswire.com / -- S’il y a quelque chose qui distingue aujourd’hui le monde du luxe, c’est en grande partie la synergie qu’il est capable de réaliser. Surprendre clients et collaborateurs avec des événements uniques n'est pas facile, mais il existe des marques et des revendeurs qui savent comment le faire.C'est le maison de Porsche, qui vient d'annoncer un événement le 23 mai à Plaisance, en Italie, au cours duquel elle collaborera avec Ivano Facchetti, considéré comme le roi du Super Pop art italien. Lors de cet événement, sera accueilli l'un des rares maîtres horlogers actifs qui représentent la tradition et le savoir-faire de l'histoire de l'horlogerie.«L'événement « Dream Night – Expressions in Motion» se présente comme une occasion extraordinaire d'explorer la synergie entre le design automobile, l'art contemporain et la haute horlogerie italienne. Le titre emblématique de l'événement capture parfaitement l'essence de cette connexion, offrant un regard privilégié sur la dualité des arts et mettant en valeur le pouvoir de la créativité et de l'innovation» expliquent les organisateurs. Les deux petites entreprises d'accueil, soigneusement choisies pour leur histoire de succès depuis leur origine, se sont distinguées grâce à leur passion, leur persévérance et leur engagement, créant ainsi une réalité pertinente dans leur domaine.Ainsi, les invités qui viendront à la concession Centro Porsche de Plaisance pourront se plonger dans le monde fascinant des montres de luxe avec l'aide d'Andrea, de Startime Watches, une boutique innovante située au cœur de Monza. Dans cet espace unique, les œuvres de Facchetti seront exposées et certains des modèles Rolex les plus emblématiques seront présentés.Les deux entreprises hôtes, soigneusement choisies pour leur histoire de succès, se sont distinguées grâce à leur passion, leur persévérance et leur engagement, créant une réalité pertinente dans leur domaine et démontrant leur engagement envers l'innovation, l'excellence et le leadership tel que célébré lors de cet événement, convergence de l'art, du design et de la technologie.À propos de Ivano FacchettiLe pop art d'Ivano Facchetti brise la lecture de la réalité, la réinterprète, la mâche et la redéfinit selon des canons esthétiques qui ont la saveur Pop, mais avec un peu plus, quelque chose qui éclate avec une force, une nouvelle ampleur, c'est pourquoi c'est Il serait plus juste de dire Super Pop. Super en touche Pop, la récupération du lexique de la réalité contemporaine tirée du monde de l'imaginaire collectif de la consommation, comme dans le cas de Coca-Cola ou de la roue de Formule 1. non seulement cela, Facchetti arrive aussi à s'approprier la réalité du cinéma et de la bande dessinée.En apportant une valeur ajoutée à la réalité, Facchetti, inspiré avant tout par Mimmo Rotella, valorise l'objet dans la société commerciale et de masse, en lui donnant une nouvelle force vitale, sémantique et sentimentale.Chaque tableau, chaque sculpture raconte une histoire unique, invitant le spectateur à explorer de nouveaux horizons et à réfléchir sur le monde qui l'entoure. En ce moment de rencontre et de nouvelles opportunités