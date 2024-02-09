OSL 携瑞银完成全港首次投资级代币化权证分销模拟

香港, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL 集团（863.HK，前称 BC 科技集团）作为香港唯一一家专注数字资产的上市公司，旗下 OSL 数字证券有限公司（下称“OSL”）今日宣布参与瑞银集团在香港的投资级代币化认股权证发行，并作为模拟销售试点。该项目由瑞银集团基于以太坊公链向 OSL 数字证券有限公司发行与股票挂钩的认购权证。



这项开创性举措有望彻底改变香港的数字资产格局。以创新、性能、安全性和合规性为核心的OSL 将联手瑞银推出该地区首个投资级代币化权证。

行业首创：股权挂钩代币化权证将进军香港数字资产市场

OSL集团主席兼首席执行官潘志勇表示：“我们很荣幸与瑞银的区块链团队及产品专家合作，OSL正在模拟股票挂钩结构性产品代币的整个产品生命周期，从代币铸币厂至模拟的第二市场交易，到代币最终在到期时销毁。随着这个投资级别的代币化金融产品发行，香港受规管虚拟资产的市场环境已跨过了另一个重要的里程碑。”

瑞银亚洲衍生产品销售部执行董事卓素华就这项交易表示︰"瑞银推出代币化认股证，加强了我们在香港作为衍生工具产品发行商的领导地位*。此项创新的产品在公共区块链许可环境中建立，能加强透明度、减低交易费、简化交收程序，且交易时段具有更大弹性。"

潘志勇补充道：“这是香港数字资产市场监管与合规发展的重要一步。在这个迅速变化的行业中，产品创新固然重要，但能够以一个合适的模式推动其产品对提升行业标准的关键同样不容忽视。这不仅代表了OSL的发展，也彰显了数字资产市场不断突破和制定新标准的重要性，展现了区块链技术的实际应用价值。我们期待与瑞银持续合作，利用区块链技术提升亚洲投资产品的分销能力，释放这项技术的革新潜力。”

此次 OSL 与瑞银的合作，不仅标志着双方在推动前沿金融产品方面迈出的重要一步，也为未来的创新奠定了坚实的基础，持续推动数字资产领域的发展。

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*资料来源︰香港交易所数据，#1按已售出的权证及牛熊证的名义净值计算的2021至2022年市场份额。

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