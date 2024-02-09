Ingredion Incorporated 公布 2023 年第四季度和全年强劲业绩

2023 年第四季度报告和调整后营业收入 * 分别增长 29% 和 21%

分别增长 29% 和 21% 2023 年全年报告和调整后每股收益 (EPS) * 分别为 9.60 美元和 9.42 美元，分别增长 31% 和 26%，其中韩国经营业绩分别贡献了 0.47 美元和 0.45 美元

分别为 9.60 美元和 9.42 美元，分别增长 31% 和 26%，其中韩国经营业绩分别贡献了 0.47 美元和 0.45 美元 2023 年全年经营现金流为 10.57 亿美元，比 2022 年增长 1.52 亿美元

该公司预计 2024 年全年报告 EPS 将在 10.20 美元至 11.15 美元之间，调整后 EPS 将在 9.15 美元至 9.85 美元之间，反映了韩国业务剥离的影响

伊利诺伊州，韦斯特切斯特, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的食品和饮料制造业配料方案供应商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，于今日发布了 2023 年第四季度和 2023 年全年业绩报告。根据美国公认会计原则 (GAAP) 报告的 2023 年和 2022 年第四季度以及 2023 年和 2022 年全年业绩，其中包括从公司呈报的非 GAAP 财务指标中排除的项目。

“我们的业绩表现异常出色，并在 2023 年保持弹性，第四季度和全年营业收入增长超过 20%。我们有针对性的定价举措和积极的成本节约举措帮助克服了通货膨胀和原材料波动，毛利率连续六个季度环比增长。此外，经营现金流超过 10 亿美元，我们全年给股东带来了了 2.95 亿美元的利润。”Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示。

“我们在加强多元化和均衡的成分与解决方案组合方面继续取得重大进展。尽管由于客户减少存货和降低库存而导致销量受到影响，但特种原料仍实现了中个位数增长。2023 年下半年，随着客户需求增强，销量稳步复苏。在这一年中，我们的团队在年底继续平衡生产计划和优化库存水平，展示了敏捷性和卓越的运营能力。

“展望 2024 年，我们相信业务运营重组将更好地将我们的资源和能力与客户的需求结合起来，从而更好地瞄准增长机会。我们处于有利地位，可以实现盈利增长和利润率扩张，并产生强劲的现金流。我们相信，随着我们深化客户关系、推动创新和卓越运营以赢得市场，我们的推动增长路线图将继续指导为股东创造长期价值。”Zallie 总结道。

*调整后摊薄每股收益（“调整后 EPS”）、调整后营业收入及调整后有效所得税率均为非 GAAP 财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非 GAAP 信息”的 Supplemental Financial Information II，以获得这些非 GAAP 指标根据最具直接可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q22 4Q23 FY22 FY23 Reported EPS $1.71 $1.97 $7.34 $9.60 Restructuring/Impairment costs - 0.02 0.05 0.12 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.08 - Tax items and other matters (0.12) (0.02) (0.02) (0.30) Adjusted EPS** $1.65 $1.97 $7.45 $9.42



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q23 FY23 Total items affecting EPS** 0.32 1.97 Total operating items 0.41 1.99 Margin 0.94 3.78 Volume (0.76) (1.65) Foreign exchange 0.03 (0.16) Other income 0.20 0.02 Total non-operating items (0.09) (0.02) Other non-operating income (0.03) (0.10) Financing costs 0.05 (0.21) Tax rate (0.10) 0.28 Shares outstanding 0.01 - Non-controlling interests (0.02) 0.01

**由于四舍五入的原因，总额可能与各项相加略有出入；

财务亮点

截至 2023 年 12 月 31 日，总债务和现金（包括短期投资）分别为 22 亿美元和 4.09 亿美元，而截至 2022 年 12 月 31 日分别为 25 亿美元和 2.39 亿美元。

经营现金流为 10.57 亿美元，比 2022 年增长 1.52 亿美元，反映了营运资本和当期净利润的变化。

第四季度报告的净融资成本为 2,600 万美元，而去年同期为 3,400 万美元。

第四季度报告和调整后的实际税率分别为 24.4% 和 24.9%，而去年同期分别为 7.3% 和 20.1%。报告税率的增长主要得益于 2022 年第四季度记录的与我们南美业务相关的免税激励措施。

扣除处置资产后，资本支出为 3.14 亿美元，比去年同期增长 2100 万美元。





Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,987 19 (148 ) 63 1,921 -3 % -4 % Full Year 7,946 (81 ) (648 ) 943 8,160 3 % 4 %



Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 157 3 32 - (1 ) 11 202 29 % 27 % Full Year 762 (15 ) 197 1 (7 ) 19 957 26 % 28 %



Adjusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 168 3 32 203 21 % 19 % Full Year 787 (15 ) 197 969 23 % 25 %



净销售额

第四季度和全年净销售额较 2022 年第四季度和上年分别下降 -3% 和增长 3%。本季度的下降主要是由于由销量下降，但部分被价格组合和外汇影响所抵消。全年来看，价格组合推动了增长，但部分被销量下降和外汇影响所抵消。排除汇率影响，第四季度和全年净销售额较 2022 年第四季度和上一年分别下降 -4% 和增长 4%。



营业收入

第四季报告和调整后营业收入分别为 2.02 亿美元和 2.03 亿美元，较 2022 年第四季度分别增长 29% 和 21%。原材料和投入成本下降以及有利的价格组合推动了增长，但销量下降部分抵消了增长。剔除外汇影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期增长 27% 和 19%。

全年报告和调整后营业收入分别为 9.57 亿美元和 9.69 亿美元，较上年分别增长 26% 和 23%。报告和调整后营业收入的增长归因于有利的价格组合，但部分被原材料和投入成本上升以及销售下降所抵消。排除外汇影响，全年报告和调整后的营业收入较去年分别增长 28% 和 25%。

North America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,214 0 (116 ) 92 1,190 -2 % -2 % Full Year 4,934 (18 ) (432 ) 704 5,188 5 % 6 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 122 (1 ) 22 143 17 % 18 % Full Year 565 (4 ) 157 718 27 % 28 %

北美第四季度营业收入为 1.43 亿美元，较去年同期增长 2,100 万美元，全年营业收入为 7.18 亿美元，较去年同期增长 1.53 亿美元。这两个时期的增长都得益于有利的价格组合，但部分被销量下降和固定成本上升所抵消。





South America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 289 27 2 (51 ) 267 -8 % -17 % Full Year 1,124 25 (61 ) (26 ) 1,062 -6 % -8 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 44 5 (3 ) 46 5 % -7 % Full Year 169 3 (30 ) 142 -16 % -18 %

南美洲第四季度营业收入为 4,600 万美元，较去年同期增加 200 万美元，全年营业收入为 1.42 亿美元，较去年同期减少 2,700 万美元。第四季度营业收入的增长是由有利的外汇影响和我们的阿根廷合资企业的强劲业绩所推动，但在很大程度上被巴西和安第斯市场较低的价格组合所抵消。2023 年 12 月阿根廷比索贬值的影响并未反映在我们的合资企业业绩中，因为合资企业的业绩是滞后一个月报告的。全年营业收入下降的原因在于产量减少和能源成本上升，这主要是由于我们在巴西转向生物质锅炉。排除外汇影响，第四季度和全年分部营业收入分别下降 -7% 及 -18%。





Asia-Pacific

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 282 2 (10 ) (1 ) 273 -3 % -4 % Full Year 1,107 (19 ) (75 ) 76 1,089 -2 % 0 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 23 0 15 38 65 % 65 % Full Year 93 (2 ) 35 126 35 % 38 %

亚太地区第四季度营业收入为 3,800 万美元，比去年同期增加 1,500 万美元，全年营业收入为 1.26 亿美元，比去年同期增加 3,300 万美元。这两个时期的增长都是由较低的投入成本和本季度 700 万美元的消费者利益推动的，但部分被销量下降所抵消。排除外汇影响，第四季度和全年分部营业收入分别增长 65% 和 38%。





Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 202 (10 ) (24 ) 23 191 -5 % 0 % Full Year 781 (69 ) (80 ) 189 821 5 % 14 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 20 (1 ) 6 25 25 % 30 % Full Year 110 (12 ) 58 156 42 % 53 %

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 第四季度营业收入为 2,500 万美元，比去年同期增加 500 万美元，全年营业收入为 1.56 亿美元，比去年同期增加 4,600 万美元。这些增长受有利的价格组合推动，但部分被销量下降和外汇影响所抵消。排除外汇影响，第三季度和年初至今该分部营业收入分别增长 30% 及 53%。





股息和股票回购

2023 年全年，公司向股东支付了 1.94 亿美元股息，并在第四季度宣布季度股息每股 0.78 美元，并于 2024 年第一季度支付。2023 年期间，公司回购了 100 万股流通普通股，净成本为 1.01 亿美元。为支持股东的总回报，公司致力于通过现金股利和股票回购为股东回报价值。

2024 年全年展望

该公司预计 2024 年全年的报告 EPS 在 10.20 美元至 11.15 美元之间，其中包括 2024 年 2 月 1 日完成的韩国业务剥离预期收益的影响；调整后 EPS 在 9.15 美元至 9.85 美元之间，反映韩国业务剥离的影响。

如果不考虑剥离韩国业务的影响，公司预计 2024 年全年的净销售额将持平至低个位数增长，这反映了更大的销量需求，但被价格组合部分抵消。报告的营业收入预计将增长至低至中两位数，其中包括剥离的预期收益。调整后营业收入预计将增长中个位数。

公司成本预计将有低个位数的上涨。

2024 年全年，公司预计报告和调整后的有效税率分别为 24.0% 至 26.0% 和 25.5% 至 26.5%。

2024 年全年经营现金流预计在 7.5 亿至 9 亿美元之间，这反映了我们营运资本余额的预期增加。全年资本支出预计约为 3.4 亿美元。

该公司预计 2024 年第一季度净销售额将下降中个位数，报告和调整后的营业收入将下降 25 - 35%，其中包括阿根廷比索贬值的影响。

电话会议及网络直播详情

Ingredion 将于 2024 年 2 月 6 日（周二）上午 8 时（中部时间）/上午 9 时（东部时间）召开电话会议，由公司总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。此电话会议将进行即时网络直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。在电话会议开始前几个小时，含有额外财务和运营信息的 简报 可通过公司的网站查看并下载。网络直播的重播将在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 限时提供。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料方案供应商，为近 120 个国家的客户提供服务。该公司到 2023 年的年净销售额将接近 80 亿美元，将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮品、动物营养、酿造及工业市场使用的增值原料配料方案。凭借 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和约 12,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。请访问 ingredion.com 以了解更多信息及公司的最新消息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》基其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。本公司拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性陈述包括但不限于，有关公司对 2024 年全年报告和调整后 EPS、净销售额、报告和调整后营业收入、公司成本、报告和调整后有效税率、经营现金流、营运资本、资本支出的预期的任何陈述、公司对 2024 年第一季度净销售额的预期以及报告和调整后的营业收入，以及有关公司前景及其未来运营、财务状况、销量、现金流、费用或其他财务项目的任何其他报表，包括管理层针对上述任何一项的计划或战略和目标以及上述任何一项所依据的任何假设、期望或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如“可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“备考”、“预测”、“展望”、“前景”、“机会”、“潜在”、“临时”、或其他类似的表达方式或其反面用法。其中，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前的情况或期望作出，但受某些固有风险及不确定因素的影响，其中许多风险及不确定因素很难预测并且超出我们的控制范围。尽管我们相信我们在这些前瞻性陈述中展示的预期是基于合理假设的，但我们提醒投资者，我们不能保证预期将会是正确的。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些声明表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：俄罗斯和乌克兰之间冲突的影响，包括其对原材料可得性和价格、能源供应，以及对外汇和利率的波动的影响；消费偏好及观念的变化，包括与高果糖粟米糖浆和我们生产的其他产品有关的偏好；全球经济状况以及影响我们购买原材料或制造或出售产品的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件的影响，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收取应收款的能力产生影响；我们服务并从中获得很大部分营业额，包括但不限于食品、饮品、动物营养厂及酿造行业的主要行业未来购买我们的产品的情况；接受通过基因改造和生物技术开发产品的不确定性；我们以足以获得市场认可的价格或质量开发或获取新产品和服务的能力；粟米提炼行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是粟米油）的市场和价格方面；价格波动、供应链中断以及影响我们生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目的能力以及货运和运输成本；我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购或策略联盟的能力，以及我们成功整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；金融和资本市场的行为，包括由于外币波动、利率和汇率波动及市场变化，以及对冲此类波动的相关风险；未能保持令人满意的劳工关系；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；自然灾害、战争、威胁或恐怖主义行为、疫情的爆发或延续，或其他我们无法控制的重大事件的发生对我们业务的影响；减值准备对我们的商誉或长期资产的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规的成本；我们税率的变化或承担额外所得税责任；利率上升可能导致我们的借贷成本增加；我们以合理利率筹集资金的能力及其他影响我们获得足够资金用于未来增长和扩展业务的因素；有关信息技术系统、程序和网站的安全漏洞；股票市场波动以及其他可能对我们的股价产生不利影响的因素；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。如果我们更新或更正其中的一个或多个陈述，投资者及其他人不应该就此断定我们将进行其他更新或更正。有关这些风险和其他风险的进一步说明，请参阅我们向美国美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告以及后续提交的 10-Q 及 8-K 表格报告中的“风险因素”和其他信息。

联系方式：

投资者： Noah Weiss, 773-896-5242

媒体： Becca Hary, 708-551-2602

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(in millions, except per share amounts)





Three Months Ended December 31, Change

%

Twelve Months Ended December 31, Change

% 2023 2022 2023 2022 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % Cost of sales 1,521 1,636 6,411 6,452 Gross profit 400 351 14 % 1,749 1,494 17 % Operating expenses 211 187 13 % 789 715 10 % Other operating (income) expense (14 ) 9 (8 ) 13 Restructuring/impairment charges 1 (2 ) 11 4 Operating income 202 157 29 % 957 762 26 % Financing costs 26 34 114 99 Other non-operating (income) expense — (1 ) 4 (5 ) Income before income taxes 176 124 42 % 839 668 26 % Provision for income taxes 43 9 188 166 Net income 133 115 16 % 651 502 30 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 8 10 Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 114 15 % $ 643 $ 492 31 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.4 65.8 66.0 66.2 Diluted 66.4 66.7 67.0 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.00 $ 1.73 16 % $ 9.74 $ 7.43 31 % Diluted $ 1.97 $ 1.71 15 % $ 9.60 $ 7.34 31 %



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)





December 31,

2023

December 31,

2022 Assets (unaudited) Current assets Cash and cash equivalents $ 401 $ 236 Short-term investments 8 3 Accounts receivable, net 1,279 1,411 Inventories 1,450 1,597 Prepaid expenses and assets held for sale 261 62 Total current assets 3,399 3,309 Property, plant and equipment, net 2,370 2,407 Intangible assets, net 1,303 1,301 Other assets 570 544 Total assets $ 7,642 $ 7,561 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities Short-term borrowings $ 448 $ 543 Accounts payable 778 873 Accrued liabilities and liabilities held for sale 546 466 Total current liabilities 1,772 1,882 Long-term debt 1,740 1,940 Other non-current liabilities 480 477 Total liabilities 3,992 4,299 Share-based payments subject to redemption 55 48 Redeemable non-controlling interests 43 51 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2023 and 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 and 12.1 shares at December 31, 2023 and 2022, respectively) at cost (1,207 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,056 ) (1,048 ) Retained earnings 4,654 4,210 Total Ingredion stockholders’ equity 3,538 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 14 16 Total stockholders’ equity 3,552 3,163 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,642 $ 7,561



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(in millions)





Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 651 $ 502 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 219 215 Mechanical stores expense 62 55 Deferred income taxes (6 ) (3 ) Margin accounts 10 (44 ) Changes in other trade working capital 67 (620 ) Other 54 47 Cash provided by operating activities 1,057 152 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (316 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (29 ) Other (15 ) 2 Cash used for investing activities (329 ) (320 ) Cash from financing activities: Payments on (proceeds from) borrowings, net (229 ) 293 Commercial paper (repayments) borrowings, net (63 ) 140 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 20 9 Purchases of non-controlling interests (2 ) (46 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (194 ) (181 ) Cash (used for) provided by financing activities (569 ) 103 Effect of foreign exchange rate changes on cash 6 (27 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 165 (92 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 401 $ 236



Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(unaudited)

(in millions, except for percentages)

I. 净销售额和营业收入所涉及的地理信息





Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,190 $ 1,214 (2 %) (2 %) $ 5,188 $ 4,934 5 % 6 % South America 267 289 (8 %) (17 %) 1,062 1,124 (6 %) (8 %) Asia-Pacific 273 282 (3 %) (4 %) 1,089 1,107 (2 %) — % EMEA 191 202 (5 %) — % 821 781 5 % 14 % Total Net Sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) (4 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % 4 % Operating Income North America $ 143 $ 122 17 % 18 % $ 718 $ 565 27 % 28 % South America 46 44 5 % (7 %) 142 169 (16 %) (18 %) Asia-Pacific 38 23 65 % 65 % 126 93 35 % 38 % EMEA 25 20 25 % 30 % 156 110 42 % 53 % Corporate (49 ) (41 ) (20 %) (20 %) (173 ) (150 ) (15 %) (15 %) Sub-total 203 168 21 % 19 % 969 787 23 % 25 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment costs (1 ) — (11 ) (4 ) Other matters — (11 ) (1 ) (20 ) Total Operating Income $ 202 $ 157 29 % 27 % $ 957 $ 762 26 % 28 %



II.非 GAAP 信息

为了补充根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 编制的综合财务业绩，我们使用非 GAAP 历史财务指标，这些指标不包括某些 GAAP 事项，如收购和整合成本、重整和减值成本、墨西哥税收项目和其他指定项目。当提到这些非 GAAP 金额时，通常我们使用术语“调整后”。

管理层在内部使用非 GAAP 财务指标用于战略决策、预测未来业绩和评估当前绩效。通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。这些非 GAAP 财务指标是与按照 GAAP 呈现的结果相补充且结合使用的，它们反映了我们观察经营方面的另一种视角。当与我们的 GAAP 结果一同审视时，能够更全面地理解影响我们业务的因素和趋势。这些非 GAAP 指标应被视为对按照 GAAP 计算的相应指标的补充，而不是替代或优于这些指标。

非 GAAP 财务指标并非按照 GAAP 编制而成，因此我们的非 GAAP 信息未必与其他公司呈现的同类标题指标有可比性。下表提供了每项非 GAAP 财务指标根据最具可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(unaudited)

Three Months Ended

December 31, 2023 Three Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 114 $ 1.71 $ 643 $ 9.60 $ 492 $ 7.34 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 4 0.06 — — 5 0.08 Restructuring/impairment costs (ii) 1 0.02 — — 8 0.12 3 0.05 Other matters (iii) — — 8 0.12 1 0.01 15 0.22 Tax item - Mexico (iv) — — (2 ) (0.03 ) (15 ) (0.22 ) (4 ) (0.06 ) Other tax matters (v) (1 ) (0.02 ) (14 ) (0.21 ) (6 ) (0.09 ) (12 ) (0.18 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 110 $ 1.65 $ 631 $ 9.42 $ 499 $ 7.45



净利润、每股收益 (EPS) 和税率可能因四舍五入而未加总或重新计算。

说明

(i) 在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们分别录得 400 万美元和 500 万美元的税前收购和整合费用，主要与我们对阿根廷合资企业的投资有关。

(ii) 在截至 2023 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们分别录得 100 万美元和 1,000 万美元的税前费用，主要与权益法投资的非临时减值有关。在截至 2022 年 12 月 31 日的十二个月内，我们为成本智慧计划录得 400 万美元的剩余税前重整相关费用。

(iii) 在截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月内，我们录得 500 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关。这被 400 万美元的保险赔偿部分抵消。在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们分别录得 1,100 万美元和 2,000 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关。

(iv) 在截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月内，我们录得 1,500 万美元的税收优惠。在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们还分别录得 200 万美元和 400 万美元的税收优惠。这些是墨西哥比索对美元的汇率变动以及该变动对公司在该期间重新评估墨西哥财务报表产生影响所带来的税项利益。

(v) 该项与往年净税务负债和或有事项，巴基斯坦超级税、国税局通知 2023-55 的影响，以及上述非 GAAP 项回调的税项结果有关。这些结果被之前经确认的针对特定巴西地方激励措施所获税项利益利息所抵消，这些措施以前属应税项。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(unaudited)

(in millions)

(pre-tax)



Three Months Ended December 31, Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 202 $ 157 $ 957 $ 762 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 4 Other matters (iii) — 11 1 20 Non-GAAP adjusted operating income $ 203 $ 168 $ 969 $ 787



有关说明 (i) 至 (iii)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (iii)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(unaudited)

(in millions, except for percentages)





Three Months Ended December 31, 2023 Twelve Months Ended December 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 3 Other matters (iii) — — 1 — Tax item - Mexico (iv) — — — 15 Other tax matters (v) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %









Three Months Ended December 31, 2022 Twelve months ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 — 5 — Restructuring/impairment costs (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (iv) — 2 — 4 Other tax matters (v) — 14 — 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %



有关说明 (i) 至 (v)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (v)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 11.15 Add: Gain on divestiture, net of tax (1.05 ) (1.30 ) Adjusted EPS $ 9.15 $ 9.85



以上是我们根据预计 2024 年全年调整后摊薄每股盈利调整的预计 2024 年全年摊薄每股盈利。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其时间、影响和重要性未知，故本质上难以预测和估计，例如收购和整合成本、减值和重整成本以及我们通常会从调整后 EPS 指引中排除的某些其他项目。由于这些原因，我们对调整后 EPS 的预测能力比 GAAP EPS 的预测能力更有信心。

2024 年对 GAAP EPS 的调整包括出售韩国业务的税后净额（收益）。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.0 % 26.0 % Add: Gain on divestiture 1.5 % 0.5 % Adjusted ETR 25.5 % 26.5 %



以上是我们预期的 2024 年全年 GAAP ETR 与预期的 2024 年全年调整后 ETR 的调整表。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。这些金额可能包括但不限于用于收购和整合成本、减值和重整成本以及某些其他项目的对 GAAP ETR 的调整。我们通常会从我们的调整后 ETR 指引中排除这些调整。出于这些原因，相对于 GAAP ETR，我们对自己预测调整后 ETR 的能力更有信心。

2024 年对 GAAP ETR 的调整包括出售韩国业务的影响。



