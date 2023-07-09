Submit Release
News Search

There were 1,155 press releases posted in the last 24 hours and 432,821 in the last 365 days.

AKWEL: 2023 年全年营业额增长 7.9%

        2024 年 2 月 8 日星期四

2023 年全年营业额增长 7.9%

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2023 年综合营业额达 10.664 亿欧元。

综合营业额

单位：百万欧元 - 未经审计 2023 年 2022 年 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1)
第一季度 274.6 245.8 +11.7% +10.9%
第二季度 271.2 242.3 +12.0 % +13.6 %
第三季度 253.1 251.1 +0.8 % +4.6 %
总计 9 个月 799.0 739.2 +8.1 % +9.6 %
公布的 9 个月 781.9 739.2 +5.8 % +12.3 %
第四季度 267.4 249.4 +7.2 % +9.4 %
总计 12 个月 1,066.4 988.5 +7.9 % +9.6 %

(1)   在汇率不变基础上同比变化。

土耳其子公司的业绩今后将以欧元作为运营货币进行综合计算。因此，上表中对 2023 年的季度营业额进行了再处理。

集团 2023 财年第四季度的营业额为 2.674 亿欧元，同比增长 7.2%，在汇率不变基础上同比变化增长 9.4%。

在汇率不变基础上同比变化，年营业额增长 9.6%，符合集团预期。

就业务活动而言，空气（+26.3%）、清洗（+17.3%）和冷却（+9.6%）产品线在 2023 年最具活力。

截至年底，不包括租金债务的净现金达到 1.183 亿欧元。

业务增长和集团逐步转嫁部分成本上涨的能力意味着，我们可以确认 2023 年的经常性营业利润率将高于 2022 年。然而，随着法国古尔奈生产工厂的关闭，势必会产生工业重组成本，这将对营业收入和净收入造成影响。

根据全球汽车生产稳定的预测，AKWEL 预计 2024 年的业务水平将与 2023 年相当。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。

AKWEL 在全球五大洲 21 个国家拥有 9500 名员工。

Attachment


Primary Logo

You just read:

AKWEL: 2023 年全年营业额增长 7.9%

Distribution channels: Automotive Industry, Business & Economy ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more