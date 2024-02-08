方舟生存飛升開發包工具更新，激發用戶創意的全新機遇

加州庫爾弗城, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (納斯達克股票代碼: SNAL)（以下簡稱“蝸牛”或“公司”）是一家領先的全球獨立開發商和發行商，專注於互動數位娛樂。 今天宣布了《方舟：生存飛升（ARK: Survival Ascended）》的開發工具包進行了改進，為方舟宇宙內的創造力和定制性帶來了革命性的更新。



《方舟：生存飛升》的“定製皮膚”系統是一個將玩家表達提升到新水平的功能。這一創新性的更新使玩家能夠將用戶生成的皮膚應用到角色和恐龍身上，同時還能夠讓玩家創建盔甲、武器和遊戲中所有結構的皮膚外觀。除了美學吸引力外，該系統還引入了新的功能，包括線上消息傳遞和有限的持久性複製數據存儲。該系統的引入允許玩家創建的創意內容來實現視覺的多樣性和功能增強。所有這些都無需服務器更新或加載到服務器上，提供簡單輕鬆的玩家體驗。在2024年2月初，該系統的第一階即將啟動。這將允許玩家手動安裝定製皮膚Mod，在官方服務器上為玩家開放一個創意表達的空間。該系統最終將完成後，會讓定製化皮膚MOD會在遊戲過程中自動下載。這一自動下載功能預計將於2024年第二季度啟動。

作為開發工具包更新的創造潛力的一瞥，蝸牛、狂卡工作室（Studio Wild Card）和OverWolf發布了“ 超級方舟兄弟 ”的超前預告。這是一個兩人橫向捲軸遊戲示例模組，預計將於2024年2月初發布。這個正在製作的超前預覽展示了一個簡單的遊戲框架——該內容獨立於《方舟：生存飛升》的遊戲代碼。這個示例展示了創作者如何使用虛幻引擎5，打造自己獨特的遊戲，根據自己的意願進行修改，並且將這些創意內容發布到《方舟：生存飛升》上。

這還不是此次更新的全部。為了慶祝甜蜜的二月，蝸牛很高興地宣布，“愛的進化（Love Evolved)”情人節活動。該活動將作為《方舟：生存飛升》的MOD永久保留。“倖存者們”可以隨時感受到空氣中瀰漫的甜蜜氣息！

“這些更新標誌着《方舟：生存飛升》發展的關鍵時刻，”蝸牛首席執行官Jim Tsai表示，“定製化皮膚系統的引入以及在ARK SDK上的簡單遊戲框架代表着我們持續支持MOD社群的堅定承諾。我們迫不及待地期待我們的社群將帶來的令人讚嘆不已的創意作品。”

蝸牛邀請玩家擁抱這些變革性的改變，並十分期待《方舟：生存飛升》中動態的用戶生成內容和充滿活力的未來。

關於蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數字娛樂，擁有一流的優質遊戲產品組合，專為在各種平台（包括遊戲機、個人電腦和移動設備）上使用而設計。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“ 打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的信息。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略； 推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》； 對未來增長重要驅動力的預期； 其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力； 來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司； 與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係； 對未來增長和業績的預期； 以及上述任何內容所依據的假設。

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