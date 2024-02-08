方舟生存飞升开发包工具更新，激发用户创意的全新机遇

加利福尼亚库尔弗城, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL)（以下简称“蜗牛”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐。今天宣布了对《方舟：生存飞升（ARK: Survival Ascended）》的开发工具包进行了改进，为方舟宇宙内的创造力和定制性带来了革命性的更新。



《方舟：生存飞升》的“定制皮肤”系统是一个将玩家表达提升到新水平的功能。这一创新性的更新使玩家能够将用户生成的皮肤应用到角色和恐龙身上，同时还能够让玩家创建盔甲、武器和游戏中所有结构的皮肤外观。除了美学吸引力外，该系统还引入了新的功能，包括线上消息传递和有限的持久性复制数据存储。该系统的引入允许玩家创建的创意内容来实现视觉的多样性和功能增强。所有这些都无需服务器更新或加载到服务器上，提供简单轻松的玩家体验。在2024年2月初，该系统的第一阶即将启动。这将允许玩家手动安装定制皮肤Mod，在官方服务器上为玩家开放一个创意表达的空间。该系统最终将完成后，会让定制化皮肤MOD会在游戏过程中自动下载。这一自动下载功能预计将于2024年第二季度启动。

作为开发工具包更新的创造潜力的一瞥，蜗牛、狂卡工作室（Studio Wild Card）和OverWolf发布了“ 超级方舟兄弟 ”的超前预告。这是一个两人横向卷轴游戏示例模组，预计将于2024年2月初发布。这个正在制作的超前预览展示了一个简单的游戏框架——该内容独立于《方舟：生存飞升》的游戏代码。这个示例展示了创作者如何使用虚幻引擎5，打造自己独特的游戏，根据自己的意愿进行修改，并且将这些创意内容发布到《方舟：生存飞升》上。

这还不是此次更新的全部。为了庆祝甜蜜的二月，蜗牛很高兴地宣布，“爱的进化（Love Evolved)”情人节活动。该活动将作为《方舟：生存飞升》的MOD永久保留。“幸存者们”可以随时感受到空气中弥漫的甜蜜气息！

“这些更新标志着《方舟：生存飞升》发展的关键时刻，”蜗牛首席执行官Jim Tsai表示，“定制化皮肤系统的引入以及在ARK SDK上的简单游戏框架代表着我们持续支持MOD社群的坚定承诺。我们迫不及待地期待我们的社群将带来的令人赞叹不已的创意作品。”

蜗牛邀请玩家拥抱这些变革性的改变，并十分期待《方舟：生存飞升》中动态的用户生成内容和充满活力的未来。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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