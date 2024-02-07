數碼證券迎來「黃金時代」：Anisos資本與Evident集團合作，創全球首個以飛機租賃為核心的私募基金代幣化項目
Anisos資本集團推出全球首個代幣化航空資產私募基金，將投資門檻降至新低，開啓航空融資新紀元。
我們的目標不僅僅是現實世界資產的代幣化，我們正在重新定義航空業的投資和資產管理方式，旨在徹底改變航空金融的世界，進一步鞏固香港在全球國際金融中心、貿易、航運航空、創新科技等領域的領先地位。這為投資者提供了一個獨特的機會，讓他們能夠參與到一個傳統上屬於專屬市場的領域，該市場不僅潛力巨大，而且吸引力十足。我們計劃投資多達70架下一代飛機，並將其租賃給全球領先的航空公司。”HONG KONG, February 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在航空金融領域，Anisos資本集團與Evident集團的合作無疑開創了新紀元，雙方聯手推出了全球首個以飛機租賃為核心的私募(有限合夥)基金代幣化項目。這一里程碑式的合作項目不僅代表著對30億美元數字證券資產進行代幣化的重大進展，更是在受到嚴格監管的前提下，將現實世界資產（RWA）代幣化納入替代資產投資組合中，從而徹底改變金融證券市場的格局，並致力於將香港打造成全球數碼證券金融的領航者。
— Anisos資本集團首席執行官張敬龍
在官方監管機構的批准與監督下，Evident持牌的數碼化證券交易服務，將資產支持的代幣化從一個創新的概念轉化為現實，提供了一個獨特的平台，使投資者能夠直接參與到現實世界的經濟活動融資中，這不僅提高了資產的流動性，也為專業投資者打開了通往傳統難以接觸的飛機租賃市場的大門。
Anisos資本集團首席執行官張敬龍表示：“我們的目標不僅僅是現實世界資產的代幣化，我們正在重新定義航空業的投資和資產管理方式，旨在徹底改變航空金融的世界，進一步鞏固香港在全球國際金融中心、貿易、航運航空、創新科技等領域的領先地位。這為投資者提供了一個獨特的機會，讓他們能夠參與到一個傳統上屬於專屬市場的領域，該市場不僅潛力巨大，而且吸引力十足。我們計劃投資多達70架下一代飛機，如空中巴士A320 NEO系列飛機，並將其租賃給全球領先的航空公司。”
此次合作不僅開創了投資新途徑，提供了多種靈活的退出策略，包括在二級市場上的交易，而且有望在航空領域的資產管理和投資中樹立新的標準，象徵著航空資產融資和管理方式的根本轉變。
購買一架全新的大型廣體客機可能需要至少3億美元的融資，而傳統的飛機租賃金融市場大多依賴於大型貸款機構投資，使得普通專業投資者難以參與。如今，隨著Anisos私募基金的代幣化，即使是最少港幣1萬元的投資，也能夠享受到24/7的實時結算、免管理費、無存儲或保險成本的優勢，大大降低了進入門檻，讓投資者能夠更便捷地參與到這一市場中。
Anisos資本集團首席營運官，鄔潤宙機長，專業地指出：“在當今的航空產業中，先進且高效能的飛機已成為行業基石。這些飛機不僅標誌著航空公司在未來融資與運營戰略上的轉型，而且根據最新數據顯示，這類飛機能夠提升營運效率達20%，同時降低燃油消耗和碳排放，從而支持航空公司實現可持續發展目標。因此，投資於這一類型的航空資產，將是推動航空業未來增長的關鍵因素。”
私募股權基金的一般投資期限為3至10年，但通過代幣化和基於智能合約的二手市場，Anisos有限合夥人基金為投資者提供了更多靈活的風險調整機會，無論是降低還是增加風險，都有了更加靈活的操作空間。
區塊鏈技術的應用使得整個基金的運作更加高效透明，智能合約能夠執行傳統基金經理的許多工作，同時大幅降低成本。在當前利率上升的背景下，這種新型的投資方式為投資者提供了雙位數的回報潛力，且無需承擔加密貨幣那樣的波動風險。
Anisos資本集團財務總監張海華表示: “預計到2030年，代幣化的RWA市場將膨脹至高達16兆美元。這次創新的合作將重點投資於客貨機租賃領域，提供了另類的投資渠道讓投資者直接參與商業飛機租賃市場，同時為傳統上非流動的資產創造了獨特性、流動性和靈活性。”
Evident集團創始人兼首席執行官Dr Florian Spiegl補充說：“憑藉我們獲得許可的、基於區塊鏈的平台，EVIDENT旨在成為資產管理行業不可避免的數字化轉型的前沿。我們的願景是重新定義管理和分配替代資產的基礎設施，專注於效率、透明度和可訪問性。與Anisos資本集團的合作體現了我們共同致力於現代化投資實踐，同時在受監管的框架內優先考慮投資者保護的承諾。這是從資產代幣化的概念階段向有影響力的現實世界項目邁進的具體一步。”
EVIDENT是一個數字平台，專注於通過資產代幣化在持有牌照的設置中簡化對替代資產的投資。該平台提供安全和透明的環境，使資產擁有者和管理者能夠將籌集資金和管理數字化，同時為專業投資者提供創新的數字安全投資機會。Evident Limited 是在香港註冊的有限公司，擁有Evident Platform Services Limited（由證券及期貨事務監察委員會持有牌照，從事第一類（證券交易）業務）和 Evident Custody Services Limited (擁有信託或公司服務提供商牌照)。通過Evident集團及其子公司的技術支持，這次合作創建了一個平台，將非流動性資產代幣化，將其轉化為流動性資產，不僅拓寬了投資視野，縮短了長期承諾期，還實現了對替代資產類別的自由化存取，使得這些傳統上僅為大型機構投資者保留的資產類別，現在對更廣泛的投資者開放。
這項合作項目展現了代幣化在促進個性化定制、擴大參與者的分發渠道、降低發行和服務成本以及縮短發行和結算時間方面的巨大潛力，開啟了將現實世界資產代幣化的新篇章，使得投資更加公平、高效，並為合格投資者提供了真正的利益，幫助加密領域擺脫了過去投機和賭博的負面形象。
Steven Cheung
Anisos Capital Group
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