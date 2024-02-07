數碼證券迎來「黃金時代」：Anisos資本與Evident集團合作，創全球首個以飛機租賃為核心的私募基金代幣化項目

（左起）Tiang & Partners合夥人Tejaswi Nimmagadda、EVIDENT業務營運總監Thomas Gijsels、EVIDENT基金及託管服務總監李英傑、EVIDENT投資方案總監衛滿堂、EVIDENT集團創始人兼行政總裁Florian Spiegl博士、Anisos資本集團行政總裁張敬龍、Anisos資本集團營運總監鄔潤宙機長、滙智諮詢董事總經理李國弟，以及Anisos資本集團財務總監張海華（右一）