赫泷国际文化会馆在吉隆坡引领健康革命：茶、传统和转变的触碰
这是与你的自愈潜能的二重奏。不仅仅是一种缓解疼痛的手段，更是通项真正整体健康的道路。”KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA, February 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在吉隆坡繁华的现代景观中，赫泷国际文化会馆独树一帜，成为一个芳香的圣地，以革命性的方式推广整体健康理念，渗透到城市的中心。这家旗舰店超越了传统的保健中心或茶馆，满足了人们对古老智慧和疗法的追求，使身体、心灵和精神都得到滋养。
— 陈祥源 (Joey Tan)
赫泷的影响不仅限于身体的健康。在备受尊敬陈祥兴 (Joseph Tan) 大师的指导下，刀疗法使人们能够重新发现自己身体与生俱来的愈合能力，从而减少对医疗干预的依赖。根据卫生部的一项调查显示，寻求传统疗法和辅助疗法的马来西亚人增加了百分之二十。陈祥源 (Joey Tan) 补充说：“这是与你的自愈潜能的二重奏。不仅仅是一种缓解疼痛的手段，更是通项真正整体健康的道路。”
对于那些渴望与星体联系的人来说，赫泷引入了陨石疗法，利用陨星的古老能量来开启深层情感和精神平衡，培养正念生活和情绪韧性。 这与马来西亚对促进心理健康的体验日益增长的需求紧密相符，最近全球健康研究所最近的一项研究表明，寻求正念体验的马来西亚人增加了百分之九。
随着农历新年临近，赫泷国际文化会馆热情邀请您踊跃参与，并沉浸在他们引人入胜的陨石展示中。作为理想的农历新年聚集地，会馆通过陨石能量传递祝福，为全年带来强大的祝福和财富。 进入会馆，您将有机会与陨石祈福求财，共同迎接新的一年的到来，随后访客也可以探索文化会馆，其中包括刀疗法、音乐疗法、冥想室以及以及独家产品，如沉香油、古树茶和传统草茶包等。
在这座现代与传统交融的城市中，赫泷国际文化会馆成为了一座整体健康的明灯，它将古老的智慧与现代的疗法融为一体，为那些寻求心灵、身体和精神的人创造了一个独特的天堂。
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关于赫泷国际文化会馆：
赫泷国际文化会馆是吉隆坡全新的健康体验天堂。我们不仅提供传统茶馆的体验，更将古老的习俗、现代疗法和蜕变之旅融合在一起，打造出一幅健康的织锦。在赫泷，顾客们可以尽情品味纯正的茶香，感受沉香的深邃香气，解开刀疗和陨石疗法的秘密，通过心灵身体疗愈的活动找到内心的宁静。我们独具匠心，希望每一位踏入赫泷国际文化会馆的人都能带着宁静而满足的心情离开，仿佛经历了一场身心灵的修行。
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有关 赫泷国际文化会馆的更多信息，请通过 heartanaculturehub@gmail.com 或 011 8888 6996 联系 Joey Tan。
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Joey Tan
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