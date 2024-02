Conect Autismo 2024: Impacto Global na Inclusão e Educação do TEA

Conect Autismo 24 e 25 de Agosto de 2024

FORTALEZA, CEARá, BRASIL, February 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Fortaleza, Brasil - O Conect Autismo 2024, programado para 24 e 25 de Agosto no renomado Gran Mareiro Hotel, já está fazendo história como o maior e mais influente evento dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Norte e Nordeste do Brasil. Com mais de 1000 ingressos vendidos em apenas um mês, o evento não só atingiu um marco significativo em vendas, mas também em engajamento digital, com mais de 24 mil acessos diários ao site e mais de 8000 novos seguidores no Instagram.Sob a liderança visionária de Aline Sales, o Conect Autismo 2024 está se firmando como um verdadeiro catalisador de mudança social e educacional. Com uma agenda repleta de palestrantes nacionais e internacionais, o evento promete ser uma plataforma para a troca de conhecimento, experiências e inovações no campo do TEA.Além do impacto educacional, o Conect Autismo está comprometido com ações sociais significativas, como a parceria com o Instituto Ronald McDonald, uma iniciativa que valida o compromisso do evento em transformar a vida de pessoas no espectro autista e de suas famílias. Este compromisso se reflete na diversidade de seus palestrantes, incluindo profissionais renomados como Thiago Castro, Lucelmo Lacerda, Fátima Dkwant, Grazi Gadia, Carlos Gadia, André Cabral, Dra. Carolina Quedas, Luciana Xavier e Raphael Rangel.Além disso, a inclusão de modalidades de ingresso como a Simultânea presencial oferece alternativas para todos que desejam participar, mantendo o foco na acessibilidade e na experiência completa do participante.O Conect Autismo 2024 não é apenas um evento, é um movimento em prol da inclusão, do conhecimento e da transformação. Estamos orgulhosos de fazer parte desta jornada e convidamos a todos para se juntarem a nós nesta experiência transformadora.Para mais informações, acesse o site clique aqui , ou siga-nos em nosso Instagram Atenciosamente,Equipe Conect Autismo 2024