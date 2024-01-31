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Africarare 推出 $UBUNTU 代幣，開啟非洲數碼經濟新時代

非洲 WEB3 的「覺醒」

非洲崛起：匯聚一堂

約翰內斯堡，南非, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Africarare 自豪地宣佈將於 2024 年 2 月 29 日推出其開創性的 $UBUNTU 代幣，這是塑造非洲數碼前沿領域的突破性舉措。 這個具有里程碑意義的事件標誌著非洲第一個元宇宙的誕生，象徵數碼賦權和社群升級的新時代。 $UBUNTU 代幣是 Africarare 願景的核心，目的是作為實用工具和推動積極變革的催化因素，將非洲和全球品牌、web3 愛好者、創作者和政府機構團結在一起，擔負共同的使命。 此代幣將每筆交易變成邁向更美好未來的重要一步，從而體現「Ubuntu」的精神——這是有關互聯互通和共同發展的非洲理念。

Ubuntuland 是一個充滿活力的社群，由 200 多名個人和持有土地的企業組成，包括 Nedbank、Primedia、Singularity Group、HAQQ Network、Mann Made 和 Cyberkongz 等品牌，用戶參與時間超過 20,000 小時，充分證明了此願景極受歡迎，吸引了 90,000 名登記用戶，形成了重要的社交媒體社群。 Ubuntuland 於 2021 年在 SingularityU South Africa Online Summit 發佈 alpha 版本，至今持續不斷發展。 展望未來，憑著即將推出的 Africarare AI Builder，土地持有者可以成為第一批創建自己的人工智能化身的人，使用自己的 GPT，用來提升他們的體驗。

受到「Ubuntu」的啟發：為社群賦能
Africarare 行政總裁 Mic Mann 強調 $UBUNTU 代幣背後獨特的代幣經濟模型。 此代幣源自非洲理念「Ubuntu」，即「你中有我，我中有你」，體現了社群賦權和共同進步。 Mann 表示：「$UBUNTU 代幣不僅僅是一種實用代幣，亦是對提升社群的承諾。」

$UBUNTU 代幣超越了傳統應用程式，每筆交易都會為慈善事業作出貢獻。 Mann 解釋：「使用 $UBUNTU 代幣進行的每筆交易都有助改變現狀，力求促進社群福祉。 所有交易費用 10% 的資金會直接匯入我們的慈善金庫，用於資助『Drops of Life』和『 Innovation: Africa』等項目，提供潔淨飲用水，以及支援 Maharishi Institute 的教育工作，為非洲學生提供高等商務教育，而未來的倡議將由 Ubuntu DAO（去中心化自治組織）投票表決。 $UBUNTU 代幣的核心是釋放非洲大陸的潛力，並建設大家共享繁榮的未來。」

利用 $UBUNTU 代幣釋放 Ubuntuland 的潛力
$UBUNTU 代幣不僅僅是實用工具，亦是 Ubuntuland 的命脈，對這個充滿活力的數碼生態系統各方面都不可或缺。 此代幣會促進購買、銷售和交易等傳統交易，並將在元宇宙的治理和營運方面發揮至關重要的作用。 Ubuntu 代幣有望推動非洲在娛樂、教育和藝術領域進入 web3 時代，讓大眾參與各種互動體驗。

如欲了解 $UBUNTU 代幣的詳情或希望加入許可名單，請瀏覽 www.africarare.io/ubuntu-token

關於 Africarare：
Africarare 是一個由人工智能驅動的共融性 web3 平台，利用人工智能和混合實境，促進個人、品牌和社群之間的互通、協作及電子商貿發展，在高速發展的非洲市場中佔有獨特的地位。 Africarare 有著大膽的願景，利用人工智能和混合實境的力量，為超過 10 億人提供服務並打破屏障。 Africarare 專注於非洲和全球社群，旨在創建一個共融性平台，幫助個人、品牌和社群發揮潛力。 如欲了解詳情，請瀏覽 www.africarare.io

傳媒聯絡人：
Patrick Domburg
電郵： patrick@eclipsecomms.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05cbc340-c0ce-44bd-abdd-f5b0a427a963


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