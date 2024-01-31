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Africarare推出$UBUNTU代币，开启非洲数字经济新时代

非洲WEB3的“觉醒”

非洲崛起：汇聚一堂

南非约翰内斯堡, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Africarare 自豪地宣布将于2024年2月29日推出其开创性的$UBUNTU代币，这是重塑非洲数码前沿领域的突破性举措。 这一具有里程碑意义的事件标志着非洲第一个元宇宙的诞生，象征数码赋权和社群升级的新时代的到来。 $UBUNTU代币是Africarare愿景的核心，其用途是作为一种实用工具和推动积极变革的催化因素，将非洲和全球品牌、web3爱好者、创作者和政府机构团结在一起，担负共同的使命。 该代币体现了“Ubuntu”的精神——这是有关互联互通和共同发展的非洲理念，将每笔交易都变成迈向更美好未来的重要一步。

Ubuntuland是一个充满活力的社群，由200多位个人和企业土地所有者组成，其中包括Nedbank、Primedia、Singularity Group、HAQQ Network、Mann Made和Cyberkongz等品牌，用户参与时间超过20,000小时，充分证明了这一愿景大受欢迎，吸引了90,000名注册用户且形成了重要的社交媒体社群。 自2021年在SingularityU South Africa Online Summit发布alpha版本以来，Ubuntuland不断发展。 展望未来，得益于即将推出的Africarare AI Builder，土地所有者可以成为第一批创建自己的人工智能化身的人，使用自己的GPT并进行部署，以提升他们的体验。

受到“Ubuntu”的启发：为社群赋能
Africarare首席执行官Mic Mann强调了$UBUNTU代币背后独特的代币经济模型。 该代币源自非洲理念“Ubuntu”，即“你中有我，我中有你”，体现了社群赋权和共同进步。 Mann表示：“$UBUNTU代币不仅仅是一种实用代币，还是有关升级社群水平的承诺。”

$UBUNTU代币超越了传统应用程序，每笔交易都会为慈善事业做出贡献。 Mann解释说：“使用$UBUNTU代币进行的每笔交易都有助于改变现状，力求促进社群的福祉。 所有交易费用10%的资金会直接汇入我们的慈善金库，用于资助‘Drops of Life’和‘Innovation: Africa’等项目，提供清洁饮用水，以及支持Maharishi Institute的教育工作，为非洲学生提供高等商业教育，而未来的倡议将由Ubuntu DAO（去中心化自治组织）投票选出。 $UBUNTU代币的核心是释放非洲大陆的潜力，并建设一个大家共享繁荣的未来。”

利用$UBUNTU代币，释放Ubuntuland的潜力
$UBUNTU代币不仅仅是一种实用工具，还是Ubuntuland的命脉，是这个充满活力的数字生态系统各方面不可或缺的元素。 此代币可促进购买、销售和交易等传统业务，并将在元宇宙的治理和运营方面发挥至关重要的作用。 Ubuntu代币的用途在于推动非洲在娱乐、教育和艺术领域进入web3时代，该代币能够让大众参与各种互动体验。

如欲详细了解$UBUNTU代币或希望加入许可名单，请访问www.africarare.io/ubuntu-token

关于Africarare
Africarare是一个由人工智能驱动的包容性web3平台，利用人工智能和混合现实，在个人、品牌和社群之间实现互联互通、协作及促进电商发展，在高速发展的非洲市场中具有独特的地位。 Africarare有着大胆的愿景，即利用人工智能和混合现实的力量，为超过10亿人提供服务并打破壁垒。 Africarare专注于非洲和全球社群，旨在创建一个包容性平台，帮助个人、品牌和社群发挥潜力。 如需了解详情，请访问www.africarare.io

媒体联系人：
Patrick Domburg
电子邮件：patrick@eclipsecomms.com

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05cbc340-c0ce-44bd-abdd-f5b0a427a963


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