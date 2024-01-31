بحث جديد يظهر الفوائد المحتملة لاستبدال تناول بعض اللحوم بالجوز
EINPresswire.com/ -- تتطور توجهات الطعام باستمرار، وأحد أكثر التوجهات أهمية لعام 2024 هو التركيز على العودة لنمط الحياة النباتي.1
إحدى الطرق السهلة لإدراج المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي هي اعتبار الجوز كبديل جزئي للحوم في الوجبة الرئيسية أو كوجبة خفيفة للحصول على فوائد غذائية إضافية. الجوز هو خيار بروتين نباتي لذيذ ومغذٍ ومتعدد الاستعمالات يتماشى بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من النكهات العالمية الحلوة أو المالحة ويتناغم مع المكونات الأخرى. يتمتع الجوز أيضًا بالقدرة على الحصول على قوام واتساق اللحم المفروم، مما يسمح بدمجه بسلاسة في مجموعة متنوعة من الوصفات.
تشير دراسة جديدة إلى أن الجوز، عند استبداله باللحوم، قد يحسّن من جودة النظام الغذائي ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومعدلات الوفيات أياً كان سببها.2، 3
في دراسة نموذجية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients، وهي مجلة تغذية بشرية دولية مفتوحة خاضعة لاستعراض الأقران ممولة من قبل هيئة الجوز في كاليفورنيا، قام الباحثون باستعراض الفوائد المحتملة لتناول العناصر الغذائية وجودة النظام الغذائي عن طريق استبدال بعض اللحوم في النظام الغذائي بالجوز. استخدم الباحثون بياناتٍ من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) لعامي 2015 و2018، لنمذجة كمية العناصر الغذائية التي يتناولها سكان الولايات المتحدة مع الجوز وبدونه. على وجه التحديد، 0.5، 1، 1.5 و 2 أوقية من الجوز يوميًا تحل محل 1، 2، 3 و 4 أوقية من اللحوم.
وجدت دراسة النمذجة أن الاستبدال الجزئي للحوم بالجوز في النظام الغذائي: 2
• حسّن من جودة النظام الغذائي بشكل عام.
• يزيد امتصاص حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 والألياف والمغنيسيوم والنحاس.
• يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول وفيتامين ب12.
o ملاحظة هامة: حافظت جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين على تناول فيتامين ب12 بشكل أعلى من الحصة اليومية الموصى بها عند استبدال 2-3 أونصات من اللحوم بالجوز.
والجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أن استبدال 1 - 1.5 أونصة فقط من اللحوم بالجوز يمكن أن يحسّن الامتصاص الغذائي لبعض العناصر الغذائية، مثل الألياف والمغنيسيوم والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة "الجيدة"، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3، ومن الممكن أن يقلل من مستوى الكولسترول. ووجدت الدراسة أيضًا أن جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين يمكن أن يستفيدوا من دمج الجوز في وجباتهم الغذائية.*
"من غير المستغرب أن تكون هناك فوائد لتناول المزيد من الأطعمة النباتية. لكن الأمر المشجع أكثر هو أن هذه الفوائد يمكن أن تحدث من خلال تضمين شيء بسيط وسهل العثور عليه ومتعدد الاستعمالات من المكسرات، مثل الجوز، في النظام الغذائي." كما قالت الدكتورة ويندي بازيليان، DrPH، RDN "بالطبع، نحن نعلم أن السمات الإيجابية العديدة للجوز مدعومة بالفعل بأكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث المتعلقة بالصحة والتي تدرس تأثير الاستهلاك على مجالات صحة الجسم بالكامل. ونحن نشهد اليوم التأثيرات المثيرة والتي يمكن أن يُحدثها استبدال المنتجات الحيوانية عند استخدام الجوز المغذي واللذيذ."
أطلق العنان لتأثير الجوز الذي قد يحسن نظامك الغذائي ورفاهيتك
من السهل أيضًا ملاحظة الثورة النباتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط أيضًا. تمتلئ أرفف المتاجر الكبرى بمجموعة متزايدة باستمرار من البدائل النباتية، وتضيف المطاعم خيارات خالية من اللحوم إلى جانب منتجات الألبان لقوائمها بطريقة لم يسبق لها مثيل.على الرغم من أن النظام الغذائي الخاص بالأسر العربية قائم على اللحوم؛ إلا أن سوق البدائل النباتية في المنطقة يشهد نمواً هائلاً. وفقًا لمؤسسة ترايتون للأبحاث السوقية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة؛ من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات النباتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 8.35% ما بين عامي 2021 و2028. هذا الرقم ليس بعيدًا عن معدل النمو السنوي المركب المتوقع والبالغ 12.11% لسوق الأغذية النباتية العالمية خلال العقد المقبل، بحسب ما توقع باحث السوق الأمريكي IMARC.4
تشمل بعض الأمثلة على استبدال اللحوم النباتية بالجوز:
• امنح الماسالا الكلاسيكية لمسة سحرية من خلال إضافة نكهة وملمس من النباتات والجوز؛ دجاج الماسالا بالجوز والسبانخ
• إن تحضير كمية كبيرة من كفتة بانير بالجوز في وقت مبكر يجعل وقت تناول الطعام سهلاً طوال الأسبوع مع كفتة بانير بجوز كاليفورنيا
• ارفع مستوى الراحة المطلقة مع الوجبات الخفيفة الصحية - شرائح الخضار: شرائح الخضار بالبطاطس وجوز كاليفورنيا
توفر حصة 1 أونصة من الجوز، أي ما يعادل حفنة، دفعة من العناصر الغذائية المهمة للصحة المثلى، بما في ذلك:3
• مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا 3 الدهني النباتي (2.5 غرام) - وهو نوع المكسرات الوحيد الذي يحتوي على كمية كبيرة منه.
• 4 غرام من البروتين
• 2 غرام من الألياف
• مصدر جيد للمغنيسيوم (45 ملغ)
دعم إضافي
تستمر الأدلة في الترابط لتوضيح فوائد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في نمط الأكل اليومي. يبحث تحليل وصفي جديد تم نشره في مجلة بي إم سي الطبية في العلاقة بين استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.5
وجد الباحثون أن استبدال حصة واحدة يوميًا من اللحوم المصنعة (حوالي 50 غرامًا) بحصة واحدة يوميًا من المكسرات (بين 10 و50 غرامًا)، مثل الجوز، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني. علاوة على ذلك، فقد كشفت الدراسة عن انخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب عند استبدال اللحوم الحمراء بالمكسرات أو الحبوب الكاملة. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن المكسرات، بما في ذلك الجوز، يمكن أن تكون بديلاً مفيداً للأغذية الحيوانية لتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.^
استمر للتعرف أكثر على الأبحاث التي تدعم استهلاك الجوز من مجموعة الوصفات هذه للحصول على المزيد من إلهام استهلاك الجوز كبديل عن اللحوم.
المراجع:
1. تتنبأ سوق الأطعمة الكاملة بأهم 10 توجهات غذائية لعام 2024. غرفة أخبار سوق المواد الغذائية الكاملة. تم النشر في 17 تشرين الأول 2023. تم الدخول إليه في 6 تشرين الثاني، 2023 https://media.wholefoodsmarket.com/whole-foods-market-forecasts-top-10-food-trends-for-2024/
2. سبينس إل ايه، هينشيل بي، لي آر، تيكوي سي دي، ثياغاراجاه كيه. نموذج غذائي لاستبدال اللحوم جزئيًا بالجوز يوضح التغيرات في ملف المغذيات وجودة النظام الغذائي لسكان الولايات المتحدة. العناصر الغذائية. 2023; 15(21):4518. https://doi.org/10.3390/nu15214518
3. وزارة الزراعة الأمريكية، دائرة البحوث الزراعية. فود داتا سنترال، 2019. fdc.nal.usda.gov.
4. شركة فاست الشرق الأوسط، المستهلكون في الشرق الأوسط يتحولون إلى نظام غذائي نباتي هل تعتبر الصناعة المحلية على دراية بذلك؟ تم النشر في 29 أيار 2023. سوق الأغذية والمشروبات النباتية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023-2030، تريتون لأبحاث السوق. سوق الأغذية النباتية حسب النوع والمصدر وقناة التوزيع والمنطقة، إيمارك.
5. نوينشفاندر إم، بالون ايه، ويبر كانساس، وآخرون. إن استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية يغير خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية: التحليل الوصفي للدراسات النظيرة المحتملة. بي إم سي الطبية 2023;21(1):404. doi:10.1186/s12916-023-03108-9
* في حين أن هذه النتائج لها مخرجات إيجابية، فقد استخدمت هذه الدراسة نمذجة النظام الغذائي والتقنيات الإحصائية المتقدمة لتقييم مدخول العناصر الغذائية، لذلك لم يتم إجراء أي تدخل حقيقي أو تحليل قائم على الملاحظة. هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية عشوائية جيدة التصميم لتأكيد هذه النتائج.
^ يقدم التحليل التلوي نظرة شاملة على النتائج بين المرضى من خلفيات مختلفة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل تعزيز الأدلة الموجودة. في حين أن النتائج مفيدة، إلا أن النتائج لا تظهر السبب والنتيجة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الدراسات المشمولة قائمة على الملاحظة ولا يمكن استبعاد العوامل المحيّرة غير المعروفة. نظرًا للتصميم الرصدي للدراسات المشمولة، فإنها غالبًا ما تتضمن عنصرًا من عناصر التحيز في الاختيار.
نبذة عامة عن هيئة الجوز في كاليفورنيا:
يتم تمويل هيئة الجوز في كاليفورنيا التي تأسست عام 1987 من خلال التقييمات الإلزامية للمزارعين. الهيئة هي وكالة تابعة لولاية كاليفورنيا تعمل بالتنسيق مع سكرتير وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا. تشارك الهيئة بشكل رئيسي في البحوث الصحية وأنشطة تطوير أسواق التصدير. لمزيد من المعلومات الصناعية والأبحاث الصحية وأفكار الوصفات، تفضل بزيارة www.walnuts.org
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Berk Utku
إحدى الطرق السهلة لإدراج المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي هي اعتبار الجوز كبديل جزئي للحوم في الوجبة الرئيسية أو كوجبة خفيفة للحصول على فوائد غذائية إضافية. الجوز هو خيار بروتين نباتي لذيذ ومغذٍ ومتعدد الاستعمالات يتماشى بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من النكهات العالمية الحلوة أو المالحة ويتناغم مع المكونات الأخرى. يتمتع الجوز أيضًا بالقدرة على الحصول على قوام واتساق اللحم المفروم، مما يسمح بدمجه بسلاسة في مجموعة متنوعة من الوصفات.
تشير دراسة جديدة إلى أن الجوز، عند استبداله باللحوم، قد يحسّن من جودة النظام الغذائي ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومعدلات الوفيات أياً كان سببها.2، 3
في دراسة نموذجية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients، وهي مجلة تغذية بشرية دولية مفتوحة خاضعة لاستعراض الأقران ممولة من قبل هيئة الجوز في كاليفورنيا، قام الباحثون باستعراض الفوائد المحتملة لتناول العناصر الغذائية وجودة النظام الغذائي عن طريق استبدال بعض اللحوم في النظام الغذائي بالجوز. استخدم الباحثون بياناتٍ من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) لعامي 2015 و2018، لنمذجة كمية العناصر الغذائية التي يتناولها سكان الولايات المتحدة مع الجوز وبدونه. على وجه التحديد، 0.5، 1، 1.5 و 2 أوقية من الجوز يوميًا تحل محل 1، 2، 3 و 4 أوقية من اللحوم.
وجدت دراسة النمذجة أن الاستبدال الجزئي للحوم بالجوز في النظام الغذائي: 2
• حسّن من جودة النظام الغذائي بشكل عام.
• يزيد امتصاص حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 والألياف والمغنيسيوم والنحاس.
• يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول وفيتامين ب12.
o ملاحظة هامة: حافظت جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين على تناول فيتامين ب12 بشكل أعلى من الحصة اليومية الموصى بها عند استبدال 2-3 أونصات من اللحوم بالجوز.
والجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أن استبدال 1 - 1.5 أونصة فقط من اللحوم بالجوز يمكن أن يحسّن الامتصاص الغذائي لبعض العناصر الغذائية، مثل الألياف والمغنيسيوم والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة "الجيدة"، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3، ومن الممكن أن يقلل من مستوى الكولسترول. ووجدت الدراسة أيضًا أن جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين يمكن أن يستفيدوا من دمج الجوز في وجباتهم الغذائية.*
"من غير المستغرب أن تكون هناك فوائد لتناول المزيد من الأطعمة النباتية. لكن الأمر المشجع أكثر هو أن هذه الفوائد يمكن أن تحدث من خلال تضمين شيء بسيط وسهل العثور عليه ومتعدد الاستعمالات من المكسرات، مثل الجوز، في النظام الغذائي." كما قالت الدكتورة ويندي بازيليان، DrPH، RDN "بالطبع، نحن نعلم أن السمات الإيجابية العديدة للجوز مدعومة بالفعل بأكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث المتعلقة بالصحة والتي تدرس تأثير الاستهلاك على مجالات صحة الجسم بالكامل. ونحن نشهد اليوم التأثيرات المثيرة والتي يمكن أن يُحدثها استبدال المنتجات الحيوانية عند استخدام الجوز المغذي واللذيذ."
أطلق العنان لتأثير الجوز الذي قد يحسن نظامك الغذائي ورفاهيتك
من السهل أيضًا ملاحظة الثورة النباتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط أيضًا. تمتلئ أرفف المتاجر الكبرى بمجموعة متزايدة باستمرار من البدائل النباتية، وتضيف المطاعم خيارات خالية من اللحوم إلى جانب منتجات الألبان لقوائمها بطريقة لم يسبق لها مثيل.على الرغم من أن النظام الغذائي الخاص بالأسر العربية قائم على اللحوم؛ إلا أن سوق البدائل النباتية في المنطقة يشهد نمواً هائلاً. وفقًا لمؤسسة ترايتون للأبحاث السوقية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة؛ من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات النباتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 8.35% ما بين عامي 2021 و2028. هذا الرقم ليس بعيدًا عن معدل النمو السنوي المركب المتوقع والبالغ 12.11% لسوق الأغذية النباتية العالمية خلال العقد المقبل، بحسب ما توقع باحث السوق الأمريكي IMARC.4
تشمل بعض الأمثلة على استبدال اللحوم النباتية بالجوز:
• امنح الماسالا الكلاسيكية لمسة سحرية من خلال إضافة نكهة وملمس من النباتات والجوز؛ دجاج الماسالا بالجوز والسبانخ
• إن تحضير كمية كبيرة من كفتة بانير بالجوز في وقت مبكر يجعل وقت تناول الطعام سهلاً طوال الأسبوع مع كفتة بانير بجوز كاليفورنيا
• ارفع مستوى الراحة المطلقة مع الوجبات الخفيفة الصحية - شرائح الخضار: شرائح الخضار بالبطاطس وجوز كاليفورنيا
توفر حصة 1 أونصة من الجوز، أي ما يعادل حفنة، دفعة من العناصر الغذائية المهمة للصحة المثلى، بما في ذلك:3
• مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا 3 الدهني النباتي (2.5 غرام) - وهو نوع المكسرات الوحيد الذي يحتوي على كمية كبيرة منه.
• 4 غرام من البروتين
• 2 غرام من الألياف
• مصدر جيد للمغنيسيوم (45 ملغ)
دعم إضافي
تستمر الأدلة في الترابط لتوضيح فوائد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في نمط الأكل اليومي. يبحث تحليل وصفي جديد تم نشره في مجلة بي إم سي الطبية في العلاقة بين استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.5
وجد الباحثون أن استبدال حصة واحدة يوميًا من اللحوم المصنعة (حوالي 50 غرامًا) بحصة واحدة يوميًا من المكسرات (بين 10 و50 غرامًا)، مثل الجوز، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني. علاوة على ذلك، فقد كشفت الدراسة عن انخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب عند استبدال اللحوم الحمراء بالمكسرات أو الحبوب الكاملة. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن المكسرات، بما في ذلك الجوز، يمكن أن تكون بديلاً مفيداً للأغذية الحيوانية لتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.^
استمر للتعرف أكثر على الأبحاث التي تدعم استهلاك الجوز من مجموعة الوصفات هذه للحصول على المزيد من إلهام استهلاك الجوز كبديل عن اللحوم.
المراجع:
1. تتنبأ سوق الأطعمة الكاملة بأهم 10 توجهات غذائية لعام 2024. غرفة أخبار سوق المواد الغذائية الكاملة. تم النشر في 17 تشرين الأول 2023. تم الدخول إليه في 6 تشرين الثاني، 2023 https://media.wholefoodsmarket.com/whole-foods-market-forecasts-top-10-food-trends-for-2024/
2. سبينس إل ايه، هينشيل بي، لي آر، تيكوي سي دي، ثياغاراجاه كيه. نموذج غذائي لاستبدال اللحوم جزئيًا بالجوز يوضح التغيرات في ملف المغذيات وجودة النظام الغذائي لسكان الولايات المتحدة. العناصر الغذائية. 2023; 15(21):4518. https://doi.org/10.3390/nu15214518
3. وزارة الزراعة الأمريكية، دائرة البحوث الزراعية. فود داتا سنترال، 2019. fdc.nal.usda.gov.
4. شركة فاست الشرق الأوسط، المستهلكون في الشرق الأوسط يتحولون إلى نظام غذائي نباتي هل تعتبر الصناعة المحلية على دراية بذلك؟ تم النشر في 29 أيار 2023. سوق الأغذية والمشروبات النباتية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023-2030، تريتون لأبحاث السوق. سوق الأغذية النباتية حسب النوع والمصدر وقناة التوزيع والمنطقة، إيمارك.
5. نوينشفاندر إم، بالون ايه، ويبر كانساس، وآخرون. إن استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية يغير خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية: التحليل الوصفي للدراسات النظيرة المحتملة. بي إم سي الطبية 2023;21(1):404. doi:10.1186/s12916-023-03108-9
* في حين أن هذه النتائج لها مخرجات إيجابية، فقد استخدمت هذه الدراسة نمذجة النظام الغذائي والتقنيات الإحصائية المتقدمة لتقييم مدخول العناصر الغذائية، لذلك لم يتم إجراء أي تدخل حقيقي أو تحليل قائم على الملاحظة. هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية عشوائية جيدة التصميم لتأكيد هذه النتائج.
^ يقدم التحليل التلوي نظرة شاملة على النتائج بين المرضى من خلفيات مختلفة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل تعزيز الأدلة الموجودة. في حين أن النتائج مفيدة، إلا أن النتائج لا تظهر السبب والنتيجة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الدراسات المشمولة قائمة على الملاحظة ولا يمكن استبعاد العوامل المحيّرة غير المعروفة. نظرًا للتصميم الرصدي للدراسات المشمولة، فإنها غالبًا ما تتضمن عنصرًا من عناصر التحيز في الاختيار.
نبذة عامة عن هيئة الجوز في كاليفورنيا:
يتم تمويل هيئة الجوز في كاليفورنيا التي تأسست عام 1987 من خلال التقييمات الإلزامية للمزارعين. الهيئة هي وكالة تابعة لولاية كاليفورنيا تعمل بالتنسيق مع سكرتير وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا. تشارك الهيئة بشكل رئيسي في البحوث الصحية وأنشطة تطوير أسواق التصدير. لمزيد من المعلومات الصناعية والأبحاث الصحية وأفكار الوصفات، تفضل بزيارة www.walnuts.org
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج™ مضمونة
Berk Utku
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