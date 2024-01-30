KFSH&RC-Madinah 荣获著名的 2023 年 Press Ganey 人类体验卓越守护者奖

沙特阿拉伯， 利雅德, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 麦地那的费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 凭借过去一年在门诊服务方面的出色表现，荣获 Press Ganey 颁发的 2023 年人类体验卓越守护者奖 (Human Experience Guardian of Excellence Award)。这项享有盛誉的奖项旨在表彰来自全球约 1500 家医疗机构的一群杰出医疗机构，因他们在一年内跻身患者体验前 5% 的行列。

通过该奖项，Press Ganey（衡量和提升患者体验的全球领先组织）反映了 KFSH&RC 在综合教育和研究环境中跨各种医疗保健服务提供顶级医疗保健解决方案和卓越患者体验的承诺。

作为致力于将人类体验置于医疗保健核心的领先机构，KFSH&RC-Madinah 在认证医疗保健提供者中名列前 5%，因其在患者体验、员工满意度、安全性和临床护理品质方面的卓越表现而获得认可。

KFSH&RC-Madinah 的总经理 Nizar Khalifa 博士表示：“这一成就是我们持续努力的结果，我们始终将患者放在首位，促进积极的员工体验，并取得了有效的临床成果，强调我们致力于以最高标准提供卓越医疗服务的承诺，并优先考虑我们的员工和社区。”

2023 年 Press Ganey 奖颁奖典礼将于 2 月晚些时候宣布。在 KFSH&RC 与其尽职尽责的员工、合作伙伴和社区共同庆祝这一殊荣的同时，KFSH&RC 重申了其将继续致力于采用以人为本的方法和以患者为中心的思维方式，与《沙特 2030 年愿景》中概述的医疗转型计划一致，为实现一个更加健康和充满活力的社会做出积极贡献。

费萨尔国王专科医院和研究中心位居全球专业医疗的领导者之列，致力于推动创新，并成为先进的医学研究和教育中心。通过与当地、区域和国际著名机构建立战略合作伙伴关系，医院致力于推动医疗技术的发展并提高全球医疗保健标准。

关于国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC):

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2023 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲顶级学术医疗中心，并跻身全球前 20 强。此外，2022 年，它被《新闻周刊》杂志评为全球领先的医疗保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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