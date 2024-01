STACK Infrastructure er sertifisert "Great Place to Work" i EMEA

LONDON, UNITED KINGDON, January 30, 2024 / EINPresswire.com / -- STACK Infrastructure ("STACK") kunngjorde i dag at den har blitt sertifisert av Great Place to Work i Storbritannia, Italia, Sveits og Norge. STACK er en ledende global operatør av datasentre og leverer kritisk digital infrastruktur til verdens mest innovative selskaper.Den prestisjefylte prisen er basert på hva ansatte sier om sin arbeidserfaring hos STACK. Av de 88 % ansatte som svarte på undersøkelsen, mente 92 % at STACK er en fantastisk arbeidsplass. De ansatte stolte på at alle blir behandlet rettferdig, uansett seksuell orientering, kjønn eller rase, og sa at de følte seg velkomne da de startet i STACK."STACK er forpliktet til å skape et inkluderende, godt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med hovedfokus på trivsel og utviklingsmuligheter som kjernen i virksomheten. Denne sertifiseringen er et bevis på vårt engasjement for å bygge et flott selskap der ansatte kan blomstre," sa John Eland, administrerende direktør, EMEA. "Det å levere skalerbar, bærekraftig infrastruktur for kunder begynner med at våre ansatte når sitt fulle potensial. Vi muliggjør dette ved å aktivt støtte og fremme læring og utvikling samt initiativer for mangfold, likestilling og inkludering for å bli mer innovative»STACK tilbyr et bredt spekter av opplæring for sine ansatte, fra individuell personlig utvikling og tekniske sertifiseringer, til leder- og styringskurs. Selskapet har også et mentorprogram for ansatte som sikter mot å skape et støttende og godt miljø for utveksling av kunnskap, ferdigheter og innsikt. For å tiltrekke seg nye talenter, samarbeider STACK med lokale skoler og har flere programmer for lærlinger og praktikanter i ulike felt, fra administrative spesialister til tekniske roller i kritisk nettverksdrift.STACK har nylig lansert tiltak for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) i EMEA-regionen, inkludert 2023 Women's Leadership Summit og 2024 DEI Conference. Disse arrangementene gir ansatte fra hele selskapet muligheten til å delta i sesjoner for læring og nettverksbygging. Disse sesjonene er designet for å undervise, inspirere og gi verktøy for karriereutvikling.På grunn av rask og stor vekst, trenger selskapet å fylle mange nye stillinger over hele EMEA. STACK oppfordrer både erfarne og nybegynnere til å sjekke ut deres LinkedIn-side og søke på jobber.###OM STACK INFRASTRUCTURESTACK opererer datasentre som tilbyr kritisk digital infrastruktur for å støtte veksten til verdens mest innovative selskaper. Selskapet legger vekt på kundenes behov og tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert campus, tilpassede bygg, samlokalisering og «powered shell»-løsninger i Amerika, EMEA og APAC. Med solid og fleksibel kapasitet for utvidelse i de mest etterspurte tilgjengelighetssonene, gir STACK den nødvendige skalaen og geografiske dekningen som hurtigvoksende hyperscale- og operasjonsselskaper trenger. Verden går på data. Og data kjører på STACK. For mer informasjon om STACK, besøk våre hjemmesider: www.stackinfra.com ABOUT GREAT PLACE TO WORK™️-SERTIFISERINGGreat Place to Work-sertifiseringen regnes som den ultimate anerkjennelsen for arbeidsgivere som ønsker å bli sett på som et førsteklasses sted å jobbe. Denne sertifiseringen er kjent og respektert over hele verden, både av ansatte og arbeidsgivere, og betraktes som 'Gullstandarden' for å identifisere og anerkjenne fremragende arbeidskulturer. Evalueringen avdekker nøkkelaspekter som definerer en organisasjons kultur og sammenligner den med konkurrentenes. Great Place to Workgir detaljerte rapporter som tilbyr dyptgående analyser og innsikt basert på deres funn.