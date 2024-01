IWG Finance AG erweitert Telemedizin-Engagement: Investition in Petdoctors365

FRANKFURT AM MAIN, HESSEN, GERMANY, January 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Die IWG Finance AG setzt ihre Expansionspläne im Bereich der Telemedizin fort und gibt bekannt, dass sie neben der Beteiligung an Doctors365 auch in Petdoctors365 investiert hat. Petdoctors365 ist derzeit neben Doctors365 die vielversprechendste App in der Health Care Medizin mit Milliardenpotenzial, die sich auf die telemedizinische Betreuung von Haustieren konzentriert. Das Frankfurter Investmenthaus ist nun Anteilseigner und schon seit längerem strategischer Partner beim Zürcher Start-Up für moderne Health Care Technologie.Claire Summerfield, Vorstandsmitglied der IWG Finance Group, äußerte sich enthusiastisch über diese strategische Erweiterung: "Die Investition in Petdoctors365 ist ein weiterer Schritt in unserer Vision, die Telemedizin in verschiedenen Bereichen zu fördern. Haustiere sind für viele Menschen ein wichtiger Teil des Lebens, und mit Petdoctors365 bieten wir eine innovative Lösung für ihre Gesundheitsversorgung."Die Telemedizin-App Petdoctors365 ermöglicht es, direkt von zu Hause aus mit qualifizierten Tierärzten in Kontakt zu treten. Dies erleichtert nicht nur den Zugang zu tierärztlicher Versorgung, sondern verbessert auch die Effizienz von Tierarzt-Haustier-Konsultationen. Die innovative Plattform bietet eine sichere und benutzerfreundliche Umgebung für virtuelle Sprechstunden, die sowohl für Haustierbesitzer als auch für Tierärzte flexibler und bequemer ist.Die enge Kooperation mit der renommierten Wirtschaftsprüfungskanzlei Schaetze unterstreicht die Verlässlichkeit und Integrität beider Unternehmen in der Wirtschaftsbranche. Die Kanzlei Schaetze, spezialisiert auf Unternehmensanleihen, bringt ihre langjährige Expertise ein, um sicherzustellen, dass die finanziellen Aspekte der Telemedizinprojekte von IWG Finance AG optimal verwaltet werden.Roderich Schaetze, Gründer und Managing Partner der Wirtschaftsprüfungskanzlei Schaetze, wird in seiner Funktion als Treuhänder die Anlegergelder der IWG Finance AG verwalten. Diese strategische Allianz stärkt nicht nur die Sicherheit der Anleger, sondern unterstreicht auch das Bekenntnis beider Unternehmen zu höchsten Standards in der Finanzbranche.Die IWG Finance AG hat beeindruckende Sicherheiten in Höhe von 200 Mio. EUR hinterlegt, um das Projekt abzusichern und potenziellen Anlegern eine solide Basis zu bieten. Dies dient dazu, die Interessen der Investoren zu schützen und die finanzielle Integrität der Unternehmensanleihen zu stärken. Diese umfassende Absicherung spiegelt das Vertrauen der IWG Finance AG in das Projekt wider und zeigt ihre Entschlossenheit, eine sichere Geschäftsumgebung für potenzielle Investoren zu schaffen.Branchenexperten schätzen, dass die Beteiligung der IWG Finance AG an Doctors365 und PetDoctors365 inzwischen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erreicht hat. IWG Finance AG Deutschland, als Tochtergesellschaft der International Wealth Group mit Sitz in Zypern, unterliegt der strengen Regulierung durch die CySEC (Zypriotische Regulierungsbehörde). Die CySec gilt weithin als die europaweit am härtesten regulierende Finanzaufsichstbehörde Dank dieser ist die IWG Group in der Lage, in nahezu allen europäischen Ländern Investitionen und Vermittlungsgeschäfte zu zu tätigen.Die IWG Finance AG, mit Sitz in Frankfurt am Main und Teil der International Wealth Group, ist seit Jahren erfolgreich in der Finanzwelt tätig. Ihr Fokus erstreckt sich über Vermögensverwaltung, Wertpapierhandel, Immobilien und Venture Capital. Die langjährige Erfahrung und erfolgreiche Verwaltung von Milliarden an Anlegergeldern machen die IWG Finance AG zu einem vertrauenswürdigen Partner für Investitionen in zukunftsweisende Projekte.