La Conférence Canada-en-Asie est de retour à Singapour du 26 au 29 février 2024

VANCOUVER, BC, CANADA, January 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada sont ravies d’inviter des membres des médias à la deuxième Conférence annuelle Canada-en-Asie qui se tiendra à Singapour du 26 au 29 février 2024.

La Conférence Canada-en-Asie 2024 (CCEA2024) sera axée sur deux thèmes : l’agroalimentaire (26 et 27 février) et les solutions climatiques (27 au 29 février). La CCEA2024 réunira des experts, des investisseurs, des décideurs politiques, des chercheurs, des chefs d’entreprise et des innovateurs du Canada et de l’Asie afin d’échanger des points de vue, des connaissances et des idées, et de créer des partenariats de collaboration dans ces deux secteurs essentiels.

Pendant quatre jours au Pan Pacific Singapore, le programme de la conférence offrira des possibilités de réseautage et de discussion interdisciplinaire sur certaines des questions les plus urgentes dans la coopération, le commerce et l’investissement entre le Canada et l’Asie dans les domaines de l’agriculture et du climat.

CCEA2024 : Agroalimentaire exposera les principaux dirigeants d’Asie à la pensée et aux capacités canadiennes en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et explorera les questions cruciales relatives à la sécurité alimentaire, à la durabilité et à la collaboration technologique, avec des leaders dans le domaine du Canada et d’Asie qui partageront leurs expériences et leurs points de vue.

CCEA2024 : Solutions climatiques regroupera des dirigeants du secteur privé, du gouvernement, des universités et autres basés en Asie et au Canada afin de les mettre en contact et d’apprendre de leurs priorités et expériences en matière de politique, de technologie, de recherche et de financement climatiques.

La CCEA2024 comprend également le dîner de gala annuel de la Conférence Canada-en-Asie le soir du 27 février, ainsi que des activités organisées par les universités et les organisations participantes avec leurs communautés respectives.

Les membres accrédités des médias sont invités à participer à la Conférence Canada-en-Asie 2024 dans la limite des places disponibles. Veuillez communiquer avec notre représentant des médias ci-dessous pour plus de renseignements et pour une inscription gratuite.

La Conférence Canada-en-Asie est présentée avec le soutien du gouvernement du Canada. La FAP Canada et Universités Canada sont reconnaissantes de ce soutien. Nous tenons également à remercier nos partenaires principaux, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Investir au Canada; nos partenaires secondaires, Exportation et développement Canada et le gouvernement de la Saskatchewan; nos partenaires universitaires, l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Calgary et l’Université de la Saskatchewan; et nos partenaires associés, Cameco, CIBC, Fasken, Investissement Québec, Manuvie et Sun Life.

Liens principaux :

Site Web de la Conférence : www.canada-in-asia.ca/fr

FAP Canada : www.asiapacific.ca/fr

Universités Canada : www.univcan.ca/fr

Personnes-ressources :

Médias

Michael Roberts

Directeur des communications

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca/fr

Cell. : 1-604-649-4863

Universités Canada

Graham Barber

Assistant Director, International Relations | Directeur adjoint des relations internationales

Universities Canada | Universités Canada

Gbarber@univcan.ca

Cell. : 1-819-328-6777

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada est une institution publique indépendante sans but lucratif qui a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l’Asie, en se concentrant particulièrement sur l’expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l’innovation; sur la promotion de l’expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l’Asie doit relever concernant les changements climatiques, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l’Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l’amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l’Asie et son influence mondiale grandissante.

Apprenez-en davantage sur la FAP Canada au www.asiapacific.ca.

À propos d’Universités Canada

Universités Canada est la voix des universités canadiennes, tant au niveau local qu’international. Universités Canada est une organisation qui fournit aux recteurs d’université une voix unifiée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et qui fait progresser la mission des établissements membres pour transformer des vies, renforcer les communautés et trouver des solutions aux enjeux les plus importants auxquels notre monde est confronté. L’organisation défend les universités canadiennes au niveau fédéral, offre un forum aux dirigeants d’universités pour leur permettre d’échanger des idées et de relever les défis de l’éducation supérieure, soutient les étudiants en fournissant des renseignements sur les études universitaires et en offrant des bourses de la part d’entreprises du secteur privé, et encourage la collaboration entre les universités et les gouvernements, le secteur privé, les communautés et les partenaires internationaux.

Apprenez-en davantage sur Universités Canada au www.univcan.ca/fr

