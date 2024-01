MVision AI et l'Institut de Cancérologie de Lorraine introduisent Guide & Verify pour le traitement du cancer en France

Guideline-Based AI Segmentation

HELSINKI, FINLAND, January 24, 2024 / EINPresswire.com / -- L'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) situé à Nancy est un client de MVision AI depuis l'installation de Contour+ en janvier 2023. Cette année, l’impact dans la pratique quotidienne de l'utilisation de la segmentation MVision par IA basée sur les recommandations et consensus ont été mis en avant dans plusieurs médias français , grâce aux efforts du Dr Jean Christophe Faivre, chef du service de radio-oncologie. France Bleu a même comparé les résultats de l'utilisation de Contour+ à une petite révolution dans le domaine des traitements par radiothérapie.Les cliniciens ont particulièrement insisté sur les avantages en termes de précision et de rapidité, leur permettant de consacrer plus de temps aux soins des patients et au tracé des volumes cibles.«La précision de la délinéation des organes à risque peut influencer de manière significative la planification du traitement du cancer. Contour+, alimenté par l'intelligence artificielle, nous aide non seulement à la segmentation de ces organes critiques afin de davantage les protéger, mais nous permet également d'atteindre une bien meilleure précision tout en gagnant du temps», déclare le Dr Jean Christophe Faivre.«Aujourd'hui, nous traçons manuellement les contours pour dix à quinze patients par jour ; grâce à Contour+, l'équipe médicale peut facilement en gérer vingt à trente. Cela nous permet de créer des plans d'irradiation beaucoup plus précis et personnalisés, ce qui profite à terme aux patients. Cet outil est également très utile pour pallier la pénurie actuelle de professionnels de la santé dans les hôpitaux français. Notre équipe attend avec impatience les prochaines avancées de l'IA».L'ICL est un pionnier de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins apportés aux patients atteints de cancers et nous sommes fiers de franchir une étape supplémentaire en fournissant les espaces web Guide et Verify conçus pour assister les équipes cliniques dans l'adoption d'une IA responsable avec une vérification des performances et une harmonisation vers les consensus et lignes directrices du domaine.À propos de l’Institut de cancérologie de LorraineL'Institut de recherche sur le cancer, par son affiliation à Unicancer par l'intermédiaire d'Alexis Vautrin, joue un rôle essentiel en tant que pôle central de la lutte contre le cancer dans la région Lorraine. L'ICL promulgue des soins standard et hautement spécialisés aux patients atteints de pathologies cancéreuses. Fondé en 1924, l'Institut de cancérologie de Lorraine occupe une place prépondérante en tant qu'institution de référence, offrant des parcours de soins adaptés aux patients et garantissant les meilleurs soins grâce aux dernières avancées technologiques. En 2022, la Haute Autorité de Santé (HAS) a certifié l’ICL de sa mention "Haute qualité de soins", soulignant ainsi son engagement à atteindre l'excellence.À propos de MVision AIMVision AI est votre partenaire en matière d'innovation dans le domaine des soins en radiothérapie. Notre équipe est composée de radiothérapeutes, de techniciens d'experts en radiophysique médicale et d'experts-cliniques confirmés qui s'engagent à transformer le paysage des soins en cancérologie grâce à l’intelligence artificielle (IA). Notre solution de segmentation GBS™ basée sur des consensus et lignes directrices, alimentée par l'IA, est conçue pour optimiser la planification des traitements, offrant aux cliniciens la possibilité d’une personnalisation accrue de chaque plan de traitement. Cette approche a le potentiel d'améliorer les résultats des traitements promulgués, limiter les effets secondaires et raccourcir les durées de traitement. La suite GBS™ comprend trois produits révolutionnaires pour la radiothérapie : Contour+, qui a fait l'objet d'une mise à jour approfondie, et les récents outils de formation et vérification Guide et Verify.

L'Intelligence Artificielle contre le cancer à l'institut de cancérologie de Lorraine