ShaoBank contribui para a descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro através da verificação AML de stablecoins USDT

Como resultado da implementação de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) com stablecoins USDT, o Shao Bank identificou operações que contribuíram para a descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com o banco, durante a verificação AML foram descobertas transações com o uso de USDT "sujo", o que levou a uma investigação e a descoberta de uma tentativa de evasão fiscal por um cidadão brasileiro.A investigação, realizada em colaboração com o banco central, levou ao compromisso do Shao Bank de abrir uma filial no Brasil. Esta decisão foi tomada apesar do fato de que no Brasil os fornecedores de serviços de criptomoeda não necessitam de autorização especial ou licença para operar. Nota-se que, devido à natureza das atividades do Shao Bank, relacionadas à emissão de títulos, foi necessária uma licença adicional.Embora o Banco Central seja o regulador do mercado de criptoativos no Brasil, as regras para este setor ainda não foram publicadas. Assim, as condições e os prazos estabelecidos no artigo 9 da Lei nº 14478 de 21 de dezembro de 2022 ainda não entraram em vigor.Fabio Araujo ( https://br.cointelegraph.com/news/brazilian-central-bank-clarifies-that-cryptocurrency-exchanges-do-not-need-authorization-to-operate-in-the-country ), coordenador da Drex na Colúmbia Britânica, destacou que um dos aspectos-chave analisados na fase inicial da regulamentação do mercado de criptoativos são os provedores de serviços digitais, conhecidos pela sigla VASP (provedores de serviços de ativos virtuais). Essas organizações desempenham um papel importante no desenvolvimento da economia digital.O Shao Bank foi fundado em 2022 em Hong Kong pelo banqueiro chinês Yang Shao. Atualmente, o banco tem uma capitalização de 2 bilhões de dólares, alcançada também através da emissão de obrigações corporativas de médio prazo, disponíveis para compra com criptomoeda. Após o registro, o primeiro escritório do Shao Bank no Brasil começará a operar em 15 de março. O neobanco planeja começar a emitir cartões físicos e instalar caixas eletrônicos de criptomoedas no país.