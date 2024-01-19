全新 TALQ 认证使智慧城市更具交互操作性
目前，TALQ 联盟列出了 60 个 TALQ 认证产品
令人满意的是，近年来的努力已显现成效，全球各地的许多城市都要求将 TALQ 作为其公开招标的协议标准。此外，成员们还给我们提供了积极的反馈，他们自己的系统也从根据这项全球标准进行的开发活动中受益匪浅。”PISCATAWAY, NJ, USA, January 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟致力于为智慧城市应用打造全球接口标准《智慧城市协议》，现已公布更多官方 TALQ 合规产品。TALQ 认证产品包括适用于各种智慧城市应用的中央管理软件 (CMS) 和户外设备网络（ODN；网关），它们来自于全球 42 个不同的供应商。根据《智慧城市协议》标准对制造商的产品进行认证，可使这些制造商实现与其他供应商产品的交互操作性。此外，日益增多的 TALQ 认证为各个城市和市政当局提供了较为广泛的系统选择，在投资诸如智能路灯、废物管理、停车解决方案、环境感知或交通管制等智慧城市应用时，他们有机会避免过度依赖供应商。
— Simon Dunkley, Secretary General of the TALQ Consortium
TALQ 联盟于 2012 年成立，制定了一个全球公认管理软件接口标准，用于监控多样化的智慧城市应用。自 2017 年以来，TALQ 联盟一直采用严格的认证程序来验证其接口协议（《TALQ 智慧城市协议》）在众多智慧城市解决方案中的正确实施情况。在全球范围内，关于各种智慧城市应用的公开招标越来越多地加入了关于遵循该标准的要求。
这也是导致 2023 年 TALQ 认证数量显著增加的原因之一。制造商希望确保他们的系统不仅能够面向未来，还能实现与其他市场参与者的交互操作性。
目前实施第 2 版 TALQ 的 60 个认证产品包括 24 个中央管理软件 (CMS) 和 36 个网关（户外设备网络，ODN）。联盟网站仍然是验证所有官方 TALQ 合规解决方案的唯一可靠来源。访客们还可以在该网站下载每个系统的“功能表”。
“TALQ 计划同我们面向市场开发并推出基于国际标准的开放系统的总体战略相辅相成。在照明行业中，我们希望成为业界佼佼者，通过 TALQ，我们可以在确保交互操作性和开放性的同时取得更进一步的发展。我们坚信，无论现在还是将来，开放式系统接入路径都十分关键。我们希望与合作伙伴一起开发智慧城市路径，而 TALQ 是一个关键要素和推动因素。”Seneco A/S 总经理 Daniel Unoson 说道。
宜居城市产品开发副总裁 Ken Cartmill 解释说：“我们的 TALQ 2.5.0 规范认证所提供的灵活平台可以满足与照明控制、智慧城市传感器以及其他智能技术应用相关的不断变化的需求，从而为我们的客户降低投资风险。作为 TALQ 中的长期成员，我们很荣幸能够在不断发展的智能照明市场中支持该组织的开放性和互操作性目标，我们相信在 TALQ 认证领域中进行持续投资必将为我们的客户带来意义非凡的价值。”
“开放性和交互操作性是我们的核心价值观的一部分，我们非常自豪能够获得重新认证。TALQ 认证让我们的客户感到安心无虞，同时还能赋予他们面向未来的能力，从而确保他们不会过度依赖单一供应商。在具有众多数据来源和平台的智慧城市市场中，确保实施的系统能够以标准化的简便方式相互交换数据，而不影响质量或先前投资，这一点尤为重要。”Schréder Hyperion 客户解决方案架构经理 Paulo Reis 补充说道。
“令人满意的是，近年来的努力已显现成效，全球各地的许多城市都要求将 TALQ 作为其公开招标的协议标准。此外，成员们还给我们提供了积极的反馈，他们自己的系统也从根据这项全球标准进行的开发活动中受益匪浅。”TALQ 联盟秘书长 Simon Dunkley 总结说道。
关于TALQ联盟：成立于2012年的TALQ联盟，制定了一个全球公认管理软件接口标准，用于监控异构智慧城市应用。《TALQ智慧城市协议》 是一套适用于在不同产品和系统内实现信息交换的规范。以此促成中心管理软件(CMS)和不同厂商的室外设备网络(ODN)之间的互操作性，例如单个CMS可以控制某一城市或地区各个区域内的不同ODN。
TALQ是一个开放的产业联盟，目前的会员公司数量超过50家。
更多信息，请访问 www.talq-consortium.org
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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