Janvier 2024 (French)

Chers résidents, voisins et amis,

Face aux défis nouveaux et persistants qui entravent notre quête d’un monde où les droits de l’homme sont universellement garantis et protégés, je vous encourage à vous inspirer de l’héritage durable de feu le Dr Martin Luther King, Jr.

Il y a 56 ans, la quête de justice raciale et économique du Dr King a été interrompue par sa mort prématurée. Son rêve n’est cependant pas limité à une époque ou à un lieu précis. Il s’agit d’un voyage en constante évolution qui requiert nos efforts collectifs en tant que catalyseurs du changement et de la justice.

En ce mois de janvier, nous avons à nouveau l’occasion de nous engager à réaliser son rêve et celui de nombreux autres qui ont lutté sans relâche pour une société véritablement juste et équitable. La tâche peut sembler ardue, mais, comme l’a affirmé le Dr King, « il arrive un moment où l’on doit prendre une position qui n’est ni sûre, ni politique, ni populaire, mais que l’on doit prendre parce que la conscience nous dit que c’est juste. » Profitez de ce mois pour réfléchir non seulement au chemin parcouru, mais aussi pour réexaminer notre rôle en tant qu’individus dans l’avancement de la cause des droits de l’homme.

Je vous encourage à vous engager dans des échanges constructifs à ce sujet au sein de vos communautés et au-delà. L’OHR a mis au point des outils pour vous aider à utiliser un langage inclusif lors de vos interactions avec les autres. Nous organisons également des formations, des « laboratoires d’écoute », et je tiens des réunions trimestrielles avec les responsables des communautés pour veiller à ce que le Bureau des droits de l’homme soit solidaire de nos communautés et offre des solutions efficaces aux personnes ayant subi des injustices. Pour plus d’informations sur ces formations et événements, consultez notre site web, les médias sociaux (Facebook, Instagram(@dchumanrights), et LinkedIn) écrivez-nous à l'adresse [email protected]. Ensemble, nous pouvons favoriser un environnement où la diversité des points de vue n»est pas seulement bien accueillie, mais célébrée. À travers des échanges constructifs et une action collective, nous pouvons renforcer notre capacité à relever les défis complexes liés aux droits de l’homme et aux droits civils dans le district et à l’échelle mondiale.

Merci de soutenir le travail de l’OHR et merci pour votre engagement en faveur de la justice et de l’équité. Puisse l’esprit du Dr King nous inspirer et nous guider tout au long de cette année. Et rappelez-vous : « Car lorsque les personnes ont à cœur la justice et sont prêtes à se sacrifier pour elle, la victoire est inéluctable. »

En service,

HNK