2024 年 1 月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

在追求人权得到普遍尊重和保护的道路上，我们会面临新挑战和持续挑战，我鼓励大家从已故马丁·路德·金博士的不朽遗产中汲取灵感。

五十六年前，金博士为实现种族和经济正义而进行的探索因其英年早逝而中断。然而，他的梦想并不局限于特定的时间或地点。这是一个不断发展的历程，需要我们共同努力，成为促进变革和正义的催化剂。

今年一月，我们有机会再次承诺履行他的梦想，以及其他许多为建立真正公正和公平社会而不懈奋斗人们的梦想。这项任务看似艰巨，但是，用金博士的话说，“总有一天，一个人[必须]采取既不安全，也不明智，也不受欢迎的立场，只因为[良心]告诉[他]这是对的。” 利用这个月，我们不仅要反思我们走过的路，还要重新审视我们在推进人权事业方面的个人职责。

我鼓励大家在社区内外开展有意义的对话。 人权办公室 (OHR) 开发了一些工具，帮助您在与他人互动时使用包容性语言。我们还举办培训、“倾听实验室”，我每季度都会与社区领袖举行会议，以确保人权办公室与我们的社区团结一致，为那些那些遭受不公正待遇的人提供有效的补救措施。有关这些培训和活动的更多信息，请查阅我们的网站、社交媒体 (Facebook￼、 Instagram(@dchumanrights) 和 LinkedIn)，或通过电子邮件联系我们：[email protected]。通过共同努力，我们可以营造一个及欢迎也庆祝多元视角 欢迎并且赞美不同观点 的环境氛围。通过有意义的对话和集体行动，我们可以加强我们的能力，以应对哥伦比亚特区乃至全球范围内复杂的人权和公民权利 挑战 难题。

感谢您对 OHR 工作的支持，和 感谢 您对正义和公平的承诺。愿金博士的精神在接下来的一年里激励并引导我们。 并请谨记，“当人们因追求正义而投入奋斗，并 且 愿意为此 之 做出牺牲时， 只有胜利，没有终点。 胜利是没有终点的。”

为您服务，

HNK