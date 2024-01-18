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2024 年 1 月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

 在追求人权得到普遍尊重和保护的道路上，我们会面临新挑战和持续挑战，我鼓励大家从已故马丁·路德·金博士的不朽遗产中汲取灵感。

五十六年前，金博士为实现种族和经济正义而进行的探索因其英年早逝而中断。然而，他的梦想并不局限于特定的时间或地点。这是一个不断发展的历程，需要我们共同努力，成为促进变革和正义的催化剂。

今年一月，我们有机会再次承诺履行他的梦想，以及其他许多为建立真正公正和公平社会而不懈奋斗人们的梦想。这项任务看似艰巨，但是，用金博士的话说，总有一天，一个人[必须]采取既不安全，也不明智，也不受欢迎的立场，只因为[良心]告诉[]这是对的。利用这个月，我们不仅要反思我们走过的路，还要重新审视我们在推进人权事业方面的个人职责。

我鼓励大家在社区内外开展有意义的对话。 人权办公室 (OHR) 开发了一些工具，帮助您在与他人互动时使用包容性语言。我们还举办培训、倾听实验室，我每季度都会与社区领袖举行会议，以确保人权办公室与我们的社区团结一致，为那些那些遭受不公正待遇的人提供有效的补救措施。有关这些培训和活动的更多信息，请查阅我们的网站、社交媒体 (Facebook￼ Instagram(@dchumanrights) LinkedIn)，或通过电子邮件联系我们：[email protected]。通过共同努力，我们可以营造一个及欢迎也庆祝多元视角欢迎并且赞美不同观点的环境氛围。通过有意义的对话和集体行动，我们可以加强我们的能力，以应对哥伦比亚特区乃至全球范围内复杂的人权和公民权利挑战难题

感谢您对 OHR 工作的支持，感谢您对正义和公平的承诺。愿金博士精神在接下来的一年里激励并引导我们。 并请谨记，当人们因追求正义而投入奋斗，并愿意为做出牺牲时，只有胜利，没有终点。胜利是没有终点的。

为您服务，

HNK

 

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2024 年 1 月 (Chinese)

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