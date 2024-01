Skolen Online Lancerer Lokale Online Afdelinger for Kommuner

Skolen Online - hele Danmarks lokale, nationale og globale onlineskole Opret kommunal Online skole afdeling Lån en ansat til kommunens Online skole afdeling.

Skolen Online tilbyder kommuner eget online afdelingssetup og mulighed for at låne specialiserede undervisere.

Vores nye initiativ tilbyder kommuner unikke online uddannelsesmuligheder, som styrker lokal undervisning og fremmer fleksibilitet i skolesystemet.” — Tanja Schjellerup

HASLEV, DANMARK, January 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Skolen Online, en international og national prisvindende anerkendt dansk onlineskole udvider sit engagement i online uddannelse gennem et nyt tilbud til kommuner, hvilket fremmer fleksibel og tilgængelig uddannelse på tværs af Danmark. Dette initiativ, ledet af stifter og adm. direktør Tanja Schjellerup, åbner døre for skræddersyede lokale online afdelinger, som imødekommer unikke uddannelsesbehov i hver kommune.Skolen Online tilbyder nu kommuner muligheden for at oprette lokale online afdelinger gennem deres platform. Dette initiativ giver kommuner adgang til at skabe tilpassede onlineklasser på tværs af kommunens distriktsskoler på en måde der imødekommer specifikke undervisningsbehov. Kommunerne kan vælge at anvende egne undervisere eller leje Skolen Onlines erfarne fagpersonale. Platformen understøtter en række undervisningsbehov, herunder sygeundervisning og supplerende undervisning, og tilbyder fleksible løsninger for at sikre kontinuitet i elevernes uddannelse. Desuden kan kommuner tilkøbe træning, support og undervisningsmaterialer for at styrke deres lokale kommunale online skole afd.Med dette tilbud kan kommuner tilpasse deres undervisningstilbud til elevernes individuelle behov. Det inkluderer muligheden for at låne kvalificerede undervisere fra Skolen Online, hvilket giver kommuner adgang til et bredt spektrum af faglige kompetencer og erfaring og med det en fleksibel tilgang til undervisning, der kan tilpasses til elevernes faglige behov samt til det skiftende antal af elever, som kan have behov for online undervisning."Vi er begejstrede for at lancere dette nye initiativ, som giver kommunerne mulighed for at oprette deres egne lokale online afdelinger på enkelte skoler eller på tværs af alle skoler i en kommune," siger Tanja Schjellerup og tilføjer "Vores mål er at styrke kommunernes mulighed for eget kommunalt setup til særligt sygeundervisning og supplerende undervisning til de elever, der står med behovet. Samtidig ønsker vi at gøre det tilgængeligt over hele landet. Ved at tilbyde kommuner adgang til vores ressourcer og erfaring, håber vi at bidrage til at skabe mere fleksible og inkluderende uddannelsesmuligheder for alle elever og med det bidrage til at flere lykkes med mere."Skolen Online har siden 2019 stået som en innovativ leder i uddannelsessektoren, der tilpasser sig en stadig mere digital verden og sikrer, at alle elever får adgang til uddannelse, uanset deres situation. Dette nye tiltag markerer et betydeligt skridt fremad. Ved at tilbyde kommuner muligheden for at oprette deres egne online afdelinger, baner Skolen Online vejen for en mere tilgængelig og inkluderende undervisning, da skolerne hurtigere kan have løsninger klar til undervisning af elever med fx højt skolefravær og dermed et behov for i en kortere eller længere periode at være tilknyttet kommunens Online afd. Dette initiativ er ikke kun en udvidelse af Skolen Onlines tjenester, men også en manifestation af deres engagement i at understøtte lokalsamfund gennem uddannelse.Gennem dette setup kan kommuner tilpasse deres uddannelsesudbud efter lokale behov. Det giver også kommunerne en unik mulighed for at integrere Skolen Onlines ressourcer og ekspertise i deres egne undervisningsprogrammer. Kommunerne kan enten bruge deres egne lærere eller låne undervisere fra Skolen Online, hvilket giver en fleksibel tilgang til undervisning, der kan tilpasses ethvert fagligt behov samt det skiftende behov for arbejdskraft der er i forhold til et vekslende antal af elever med behov for et andet undervisningssetup i kortere eller længere perioder.Det er værd at bemærke, at dette initiativ kan spille en vigtig rolle i at understøtte elever, der har brug for sygeundervisning eller supplerende undervisning, hvilket sikrer, at alle elever har lige muligheder for læring, uanset deres omstændigheder. Med tilføjelsen af trænings- og supportmuligheder fra Skolen Online, vil kommunerne være bedre rustet til at håndtere udfordringerne ved online undervisning.Dette initiativ reflekterer Skolen Onlines vedvarende forpligtelse til at fremme uddannelse og læring. Ved at udvide deres tjenester til at omfatte lokale kommuner, spiller Skolen Online en afgørende rolle i at forme fremtidens uddannelseslandskab og sikre, at uddannelse forbliver tilgængelig og relevant for alle elever."Skolen Online er stolt af at iværksætte forskellige uddannelsesmuligheder og designe dem til at møde de skiftende behov i en globaliseret verden. Vi inviterer alle interessenter, herunder journalister og medier, til at følge vores rejse og deltage i denne spændende forvandling af uddannelsesverdenen. Sammen kan vi skabe en bedre fremtid for uddannelse, der ikke kender grænser." siger Tanja SchjellerupFor mere information eller interviewanmodninger, kontakt os venligst.