​Paisagem árida do litoral português foi a inspiração para o primeiro projeto europeu do brasileiro Gabriel Bordin

Sala_Triplex em Cascais Sala_Triplex em Cascais

Elementos naturais como madeira, corda, palha, argila e pedra se misturam a uma paleta de tons pastel e o colorido das obras de artes para compor o projeto

Este é o nosso primeiro projeto na Europa. Quando ultrapassamos as barreiras geográficas e levamos a nossa perspectiva de projeto para outros países é muito interessante e compensador” — Gabriel Bordin

FLORIANóPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL, January 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Paisagem árida do litoral português foi a inspiração para o primeiro projeto europeu do arquiteto brasileiro Gabriel Bordin Elementos naturais como madeira, corda, palha, argila e pedra se misturam a uma paleta de tons pastel e o colorido das obras de artes e folhagens para compor o projeto do triplex localizado em Cascais, em PortugalO arquiteto brasileiro Gabriel Bordin cruzou o Atlântico para realizar seu primeiro projeto em solo europeu. Com 284,90m2 divididos em primeiro piso, mezanino e rooftop com vista para o mar, o projeto Cascais, em Portugal, transformou o apartamento triplex em um lar e refúgio aconchegante para compartilhar bons momentos.A volumetria do espaço e o pé direito duplo são diferenciais da planta do imóvel e permitiram o arquiteto ousar e trabalhar com peças soltas para dar a ideia de que os objetos e móveis compõe o ambiente de uma forma mais fluída e fresca, remetendo à Costa da Guia, onde o triplex está localizado. A simplicidade dos usos e as conexões entre os ambientes de forma leve, enaltecendo as obras de arte, as fotografias, a meditação e a paisagem, são os destaques do projeto e criam uma atmosfera minimalista com toque contemporâneo.No hall de entrada o espelho com moldura em madeira esculpida, assinado por Thomas Graeff, e a lithografia de Vhils e Maniel Cargaleiro conectam os ambientes do primeiro piso - living integrado com estar, cozinha, jantar, duas varandas, lavabo, lavanderia e a suíte de hóspedes.Com layout mais fluído, o living tem um sofá todo em linhão cru e pontuado com almofadas verdes mimetizando a cor das folhagens da grande Figueira instalada na sala, enfatizando a presença do vão elevado do living. Com formato angulado, o sofá foi posicionado propositalmente desalinhando para evidenciar a conexão entre os ambientes e a vista da paisagem. Os móveis brancos foram pensados para passar o aspecto de estarem fundidos às paredes, onde uma escultura de Vhils faz fundo à poltrona Gio, de Sérgio Rodrigues.No ambiente de jantar as obras de azulejo de Add Fuel contrastam com a mesa de oito lugares toda em carvalho, as cadeiras em madeira maciça, assinadas por Jader Almeida, e os lustres em palha, que convidam à vivência de forma despojada, para receber amigos e familiares. Na varanda, as peças outdoor também trabalham muito com madeira, corda e pedra, como a mesa de mármore travertino bruto, desenhada pelo escritório de Bordin exclusivamente para o projeto internacional.A combinação entre materiais tradicionais e modernos, cores e texturas, como o bloco de madeira criado sobre o jantar, revestindo o forro e o guarda-corpo do mezanino com o mesmo elemento do piso da unidade, deixam o ambiente mais quente e aconchegante.No piso superior os ambientes recebem fotografias de Xan Patron, Antoine Violleau e Igor Shrayer. O escritório nasce em um dos espaços originalmente pensado como dormitório, possui banheiro exclusivo e conecta-se, por meio de uma passarela, ao espaço zen externo – integrando trabalho e espaço de descompressão. No mesmo andar, a suíte principal tem closet e, na área íntima, a grande cama em linho é emoldurada por uma mesa de cabeceira em madeira e uma tora de madeira natural assimétrica, tornando o ambiente acolhedor e cálido.Do segundo piso uma escada dá acesso ao rooftop, espaço pensado para receber convidados e para ser usado durante todo o ano. Uma lareira a gás no centro do ambiente permite o uso em estações mais frias e a banheira pode ser usada tanto para refrescar no calor ou para momentos de relaxamento em dias de temperaturas mais amenas. A bancada funcional foi pensada como uma pequena cozinha autônoma para uso independente do apartamento. As banquetas e cadeiras trazem texturas de fibras de aspecto natural.Foram instalados dois guarda-sóis Ombra, assinados por Paola Lenti para garantir dinamismo no direcionamento da sombra ao longo dos outros espaços do terraço. Além disso, uma tela tensionada foi usada para criar uma área de sombra sobre o jantar. “Como em Cascais a presença do vento é muito forte, havia o desafio de criar uma área de sombreamento com segurança por conta das condições climáticas da região e projetamos uma lona tensionada, que fica encaixada na estrutura do prédio, como maneira de ter sombra sem ficar refém das intempéries e dos fortes ventos”, conta Gabriel.O arquiteto destaca, ainda, que o projeto representa um marco para a carreira. “Este é o nosso segundo projeto fora do Brasil e o primeiro na Europa e tem um simbolismo muito legal. Quando ultrapassamos as barreiras geográficas e levamos a nossa perspectiva de projeto para outros países é muito interessante e compensador”, finaliza.