Teledyne e2v 發佈用於極低照度條件的下一代高性能 CMOS 影像感測器

法國格勒諾布爾, Jan. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies 旗下公司和全球成像解決方案的創新者，宣佈推出廣受歡迎的下一代 OnyxMax™ Onyx 1.3M 低照度 CMOS 圖像感測器。這款新感測器專為極低照度條件（低至 1 mLux）而設計。靈敏度和圖像解析度的結合增加了其偵測範圍，甚至可以在惡劣條件下偵測到小物體。這使 OnyxMax 成為廣泛應用的理想選擇，包括科學、國防、交通攝像頭、廣播、監控、邊境管制和天文學。



OnyxMax 具有 130 萬像素(1,280 x 1,024)，有單色或標準顏色可供選擇，可根據要求提供特定的 CFA 排列。它擁有 10 x 10 μm 的像素，採用 Teledyne 的全新尖端 HiRho™ 專有技術設計，可實現出色的近紅外 (NIR) 靈敏度和空間解析度，在 850nm 波長處的量子效率 (QE) 為 58%，MTF 為 63%。OnyxMax 也提供在低於2mlux下10db的SNR 效能並且在捲簾和全域快門模式下運行，提供 75 dB 的線性動態範圍。它還具有獲得專利的片上 HDR 模式，能夠處理高達 100 dB 的場景動態。

Teledyne e2v 低雜訊成像營銷經理 Ariane Le Bon 表示：「我們非常自豪地發佈 OnyxMax，它專為在具有挑戰性的低照度條件下提供高性能而設計。該感測器的性能明顯優於在近紅外中通常會失去對比度的通用圖像感測器。OnyxMax 在這些條件下的表現令人印象深刻，並受到國防、商業和科學市場的好評。」

2024 年 1 月 30 日至 2 月 1 日在美國舊金山西部光電展 (SPIE Photonics West) 上觀看 OnyxMax 的現場演示。請蒞臨 Teledyne 的第 327 號展位或聯絡我們以瞭解更多資訊。

可按需提供文件和樣品。

關於 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的創新引領醫療保健、生命科學、太空、運輸、國防和安全及工業市場的發展。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用挑戰，與他們合作提供創新型標準、半訂製或全訂製圖像解決方案，提升其系統價值。

若需更多資訊，請瀏覽imaging.teledyne-e2v.com。

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Jessica.Broom@teledyne.com

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