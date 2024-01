O Grupo Italmatch Chemicals assinou um acordo para adquirir a maioria da propriedade da Alcolina.

Alcolina é uma empresa brasileira líder especializada em tratamento de água para bioetanol, produção de açúcar e aplicações industriais.

GENOA , ITALY, January 16, 2024 / EINPresswire.com / --Esta transação se insere na estratégia de crescimento da Italmatch Chemicals e no seu compromisso com a América Latina, com o objetivo de reforçar o portfólio de soluções químicas para tratamento de águas com aplicações e mercados complementaresA Italmatch Chemicals, um grupo global de especialidades químicas focado em aditivos de alto desempenho para o tratamento de água, lubrificantes, retardantes de chama e aditivos plásticos, assinou um acordo para comprar a maioria das acções da Alcolina, uma empresa química brasileira especializada em tratamento de água para bioetanol, produção de açúcar e aplicações industriais (incluindo tintas, e papel e celulose). Fundada 27 anos atrás, a Alcolina tem hoje duas fábricas no Brasil (em Cravinhos e Rio Lago), 80 funcionários complementados por uma rede de agentes de vendas, um volume de negócios de 35 milhões de euros em 2023, e uma carteira de produtos fortemente complementar à da Italmatch Chemicals."Com esta aquisição, a Italmatch Chemicals fortalece a sua presença no mercado latino-americano e confirma e reforça a sua estratégia de crescimento e desenvolvimento internacional. A Italmatch está ativa no Brasil desde 2017, com a criação da subsidiária Italmatch Do Brasil, seguida pela importante aquisição da Sudamfos do Brasil. Mais recentemente, o Grupo assinou um acordo de colaboração e licença para o desenvolvimento de uma tecnologia de ponta para o mercado de açúcar da América Latina, "SugarMaxx", que contempla o uso de produtos químicos no processo de estabilização da cor do açúcar de cana. Consideramos o mercado latino-americano, que hoje representa ~5% das nossas vendas, como um mercado com grande potencial", comenta Sergio Iorio, fundador e diretor executivo da Italmatch Chemicals Group. “Com a aquisição da Alcolina, reforçamos o nosso portfólio nos setor de tratamentos de águas, nos tornando líderes em aditivos para processos industriais em mercados finais de "nicho" mas em crescimento, como o açúcar e o bioetanol. Vemos um enorme valor e sinergias entre Italmatch e Alcolina, com a Alcolina se beneficiando do amplo portfólio de produtos da Italmatch para os mercados de água, mas também usando a rede de distribuição capilar da Alcolina na América Latina, focada no mercado de açúcar, para promover e aumentar as vendas da recém-desenvolvida tecnologia SugarMaxx. Além disso, a presença global e a organização de vendas da Italmatch apoiarão a expansão da Alcolina nos mercados internacionais, desde o Extremo Oriente e a Índia, até à EMEA”.“A Alcolina não é apenas uma oportunidade de negócio e de sinergias, mas também traz valor à nossa estratégia de sustentabilidade: a empresa adotou, de facto, uma estratégia de responsabilidade e consciência ambiental que reflecte perfeitamente o percurso ESG da Italmatch Chemicals para reduzir o seu impacto ambiental e apoiar a transição verde, também graças ao apoio à tecnologia do bioetanol”, comenta Maurizio Turci, Diretor Geral do Grupo Corporate da Italmatch Chemicals.“Estamos orgulhosos de fazer parte do grupo Italmatch - Bain Capital. Vemos um enorme valor e sinergias na união de forças com a Italmatch, graças ao suporte tecnológico de ponta da Italmatch nos mercados de água, para crescer na América Latina, nosso "mercado doméstico", e também para fortalecer a posição da Alcolina nos mercados globais, aproveitando oportunidades especialmente em países em desenvolvimento, tendo o interesse em desenvolver os mercados de bioetanol, graças à presença global da Italmatch e ao seu forte pipeline de inovação” acrescenta Rogério Barros, Diretor-Geral da Alcolina.Italmatch Chemicals - Fundada em 1998, a Italmatch Chemicals é um grupo químico internacional, especializado em aditivos e soluções para o tratamento de água e lubrificantes, Oil & Gas, e retardantes de chama para plásticos, com um foco particular em soluções sustentáveis e da economia circular. O grupo opera atualmente através de 19 unidades de produção na Europa, Médio Oriente, Ásia-Pacífico e América do Norte, com filiais no Brasil, Bélgica, Polónia, Singapura e Japão. Emprega mais de 1.200 pessoas e tem um volume de negócios de aproximadamente 850 milhões de euros.