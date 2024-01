NEWLODE REJOINT LE GROUPE SQUAD

SQUAD, société de conseil et d’expertise en cybersécurité, et NEWLODE, intégrateur spécialiste des enjeux de cybersécurité et Managed Security Service Provider, annoncent leur rapprochement stratégique et poursuivent l’ambition de devenir, ensemble, un acteur leader sur le marché de la cybersécurité en Europe.

En s’adjoignant les compétences de NEWLODE, SQUAD - qui figure dans le top 10 des sociétés cyber en France avec 83 millions d’€ de chiffre d’affaires et 850 collaborateurs - poursuit son plan de développement initié en décembre 2020 dont l’objectif est d’être, d’ici fin 2026, un leader européen de la cybersécurité, en réalisant 150 millions d’€ de chiffre d’affaires grâce à 1200 talents.

Aux côtés de SQUAD, NEWLODE - société créée il y a 12 ans par Omer Shala et reconnue comme une des entreprises les plus en vue dans le monde de l’intégration cybersécurité en France - ambitionne d’accélérer sa stratégie commerciale ‘grands comptes’ au niveau national et international, et d’investir significativement dans son développement humain. Pour y parvenir, elle pourra s’appuyer sur les 11 agences locales de SQUAD (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Nantes, Rennes, Montréal, Genève).

« NEWLODE est la première opération de croissance externe du Groupe, commente Marc Brua, co-fondateur et Managing Director de SQUAD. Aussi bien nos offres que les compétences de nos équipes sont complémentaires. De ce fait, ce rapprochement est un atout de taille dans le développement de la société et dans la manière dont nous nous positionnons vis-à-vis de nos concurrents. Dès aujourd’hui, nous pouvons accompagner les problématiques cyber de nos clients quelles qu’elles soient, sur toute la chaîne de valeur ».



Avec l’arrivée de NEWLODE dans les effectifs de SQUAD, le Groupe est dorénavant positionné de l’audit cybersécurité aux services managés 24/7, en passant par le conseil stratégique, l’architecture, la Détection & Réponse aux incidents, les tests d’intrusion, la sécurité applicative, le DevSecOps et l’intégration de solutions.

Ce rapprochement permet aussi d’offrir un catalogue de produits et services étoffé, NEWLODE travaillant aujourd’hui avec les éditeurs incontournables du marché. Enfin, l’arrivée de NEWLODE permettra au Groupe SQUAD de renforcer son partenariat Microsoft Gold Security, en le dotant d’une capacité de conception et d’intégration des solutions cybersécurité de Microsoft. A elles deux, NEWLODE et SQUAD travaillent déjà pour la moitié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120.

« Nous avons choisi de rejoindre SQUAD, car au-delà des synergies commerciales et des opportunités technologiques, nous partageons avec Eric Guillerm et Marc Brua une vision identique de l’entrepreneuriat et les mêmes valeurs humaines. Nous sommes convaincus que l’opération capitalistique que nous menons ne doit pas se traduire par une fusion de nos entreprises mais par la conservation de l’ADN de chacune et la création de ponts. Ainsi, si nous ferons évidemment partie du même groupe, NEWLODE gardera son identité, son libre arbitre, son ADN technologique, son agilité et sa souplesse opérationnelle tout en gagnant, grâce à SQUAD, en méthodologie, en capacité d’investissement, en assise financière et en avantages pour ses collaborateurs », explique Omer Shala, Président-Fondateur de NEWLODE.

Stratégiquement, cette acquisition se traduira aussi par l’entrée des actuels associés de NEWLODE au capital de SQUAD. Omer Shala, Président-Fondateur, et Julien Tarnowski, Directeur Général, seront aussi tous deux membres du CODIR du Groupe SQUAD.