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馬君程師傅推出網上課程，助力知名企業和名人實現商業成功

馬君程和譚耀文合照

馬君程和譚耀文合照

馬君程師傅與知名導演唐季禮合照

馬君程師傅與知名導演唐季禮合照

HONG KONG, CHINA, January 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- 著名風水專家馬君程師傅即將通過他的網上課程《玄商戰略十二計》顛覆商業領域。憑藉其幫助眾多企業實現前所未有的成功記錄，馬君程師傅的全面指南深入探討玄商策略的領域，包括從未公開過的内容，提供強大的見解和策略，解決你生意90%的難題，並推動你的生意實現倍數增長。

這一突破性的網上課程承諾揭開神秘商業策略的秘密，提供古代策略和現代數據洞察力的實際應用，賦能企業家、商業領袖和策略家。馬君程師傅的專業知識對眾多成功企業的成長至關重要，其中一些企業最終轉型為上市公司。知名企業客戶包括衍生行、Manulife 和 Utopia Newswire等。

馬君程的玄學實力得到了一眾成功商人和名人的認可。企業客戶包括陽明山莊，Morgan Stanley，達能食品；名人客戶包括鄭中基、張智霖、譚耀文和梁思浩等。梁思浩多得馬君程師傅指點，更中彩票二獎四次

《玄商戰略十二計》深入探討以下關鍵領域：

(i) 神秘商業策略的十二計及其對業務增長的轉化影響；

(ii) 神秘商業數據的實際應用，克服常見的業務障礙；

(iii) 發揮神秘洞察力，使您的業務收入翻倍，實現可觀的增長；

(iv) 成功實施神秘商業策略的實際案例研究。

憑藉其豐富的經驗，引導企業實現無與倫比的成功，馬君程師傅的網上課程定將改變業務增長的方法。企業家、企業主和策略家被邀請踏上一段轉型之旅，發掘神秘商業策略的潛力，重新定義他們對業務增長的方法。

Jasmine
你的綫上風水師 mjc-fs.com
contact@mjc-fs.com

香港影視紅人鄭中基對馬君程師傅的見證

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馬君程師傅推出網上課程，助力知名企業和名人實現商業成功

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Building & Construction Industry, Companies, Real Estate & Property Management, World & Regional


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