EMGA 为斯里兰卡 Citizens Development Business Finance PLC 获得 3,000 万美元的优先债务融资承诺

伦敦, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专门投资新兴市场的投资银行 Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 成功为斯里兰卡公司 Citizens Development Business Finance PLC (CDB) 获得了 3,000 万美元的优先债务融资承诺。 在美国国际发展金融公司 (DFC) 的资金支持下，EMGA 发起、策划并协商了本次融资安排。



EMGA 投资银行业务主管 Sajeev Chakkalakal 评论道：“尽管我们面临挑战，我们仍十分高兴能够再次为 CDB 提供创新的融资解决方案。 我们认为这是一个重要的里程碑，因为这是近几年来斯里兰卡的非银行金融机构获得的第一笔外来融资承诺。 这也将允许 CDB 继续支持中小企业，这包括了该国由女性开办的企业和可再生能源领域的企业。”

EMGA 首席运营官 Jeremy Dobson 则如此评论：“CDB 稳定的财务状况使 EMGA 能够在斯里兰卡如此不利的宏观经济条件下顺利获得这笔融资的承诺。 这一成就不仅彰显了 EMGA 在驾驭复杂金融环境上的专业能力，还突出了 EMGA, CDB, 以及 DFC 之间的成功合作，为斯里兰卡的顶尖金融机构在充满挑战的经济环境下获得外部融资开创了一个积极的先例。”

DFC 发展信贷办公室副总裁 Maryam Khosharay 评论道：“我们十分高兴 DFC 能继续致力于支持在斯里兰卡的投资，特别是支持在经济困难、能源价格高企的时期对女性及绿色资产提供的融资。”

CDB 企业财务总监 Roshan Abeygoonewardena 在提及这笔融资交易时认为，CDB 一直将加强金字塔底层的建设作为其可持续发展议程的总体理念，并不断加强此方面的工作。 “对于我们而言，女性企业家，尤其是经营微型和中小企业的女企业家，是经济运转的重要部分。 在我们的业务模型中，我们优先考虑女性赋权，让她们优先有机会获得资金，这反过来将能够促进金融独立和包容性，将是推动斯里兰卡发展和经济议程的一剂灵丹妙药。”

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 位于伦敦和纽约，该公司致力于帮助金融机构和企业寻求新的债务或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验，能够在包括斯里兰卡在内的新兴国家完成交易。 EMGA 将继续扩大其地理覆盖范围，以巩固其作为一家卓越的、专注于新兴市场的利基市场专业投资银行的地位。

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) 是斯里兰卡五大非银行金融机构之一，也是该国最具创新性的金融机构之一，该公司坚定地致力于可持续发展、典范级的公司治理、公司责任及透明度。 该公司因通过影响深远的技术创新和尖端的金融解决方案颠覆金融服务业而闻名。

美国国际发展金融公司 (DFC) 是美国政府的开发金融机构。 DFC 与私营领域合作，为解决当今发展中国家面临的最严峻的挑战提供资金。 DFC 投资的领域包括能源、医疗保健、基础设施、农业以及小型企业和金融服务。 DFC 的投资始终坚持高标准，并且尊重环境、人权与工人权利。