Fortrea 與 Veeva 及 Advarra 建立行業合作夥伴關係，以精簡患者和研究機構的臨床試驗體驗

三間公司通力合作，透過一個集成解決方案為患者和研究機構提供便捷的研究資訊訪問途徑

達勒姆，北卡羅萊納州, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的合同研究組織Fortrea (Nasdaq: FTRE) （簡稱「公司」）今日宣布與創始成員 Veeva Systems Inc.（一個在生命科學行業全球領先的行業雲解決方案提供商）以及 Advarra（一個為臨床研究機構和申辦者提供臨床研究技術的領先提供商）建立行業合作夥伴關係，共同提供以患者和研究機構為中心的解決方案，精簡他們的臨床試驗體驗。



在這一臨床試驗執行面臨複雜挑戰的行業中，Fortrea 正在建立一個行業合作夥伴聯盟（首批創始成員包括 Veeva 和 Advarra），以應對其中的一些挑戰。行政運作是許多研究機構須承受的負擔，這些機構的行政運作採用了多種複雜的技術，但其互操作性有限。這影響了他們專注於最重要的事項——患者——的能力，也影響了他們改善臨床研究受試者招募及受試者參試體驗的能力。

Fortrea、Veeva 和 Advarra 正在合作提供無縫、統一的技術解決方案，該解決方案將整合一流的技術，並充分利用 Fortrea 的流程專業知識。對於患者及研究機構，這將有助於減輕他們的行政事務負擔，而對於公眾而言，則將增加參與臨床試驗的機會。

Fortrea 營運總監兼臨床服務總裁 Mark Morais 説：「我們從我們的現場諮詢委員會獲悉，研究中使用的多種技術是他們面臨的最大挑戰之一。」「透過與行業領先的合作夥伴兼創始成員 Veeva 和 Advarra 合作，我們正採取行动消除這一複雜性，從而解決研究機構和患者的痛點，並帶來改變。我們正在利用我們在行業中的獨特優勢，將我們的專業知識與我們一流合作夥伴的技術和數據生態系統相結合（隨着我們的發展，他們也會加入我們的聯盟），從而大大簡化患者、研究機構和申辦者的體驗。」

對於研究機構而言，此項合作將帶來以下成果：

為 Fortrea 運行的研究提供基於雲端的簡化登入體驗

透過單一界面訪問研究技術

為研究文件和紀錄提供具有單一存儲庫的統一環境



對於患者而言，該解決方案旨在提供：

全試驗過程中便於訪問、精確到每個步驟和每次就診的支援和教育

透過單一平台實現的簡化用户體驗

自推薦功能，以供患者搜索和查找與其所患疾病相關領域的研究

透過在線門户網站或流動應用程式實現的持續患者支援和教育

用於同意和回覆結果調查的簡化流動和網絡應用程式



Veeva 開發雲戰略副總裁 Jim Reilly 表示：「Veeva 透過互聯應用幫助推進臨床試驗，減輕了患者參與試驗的負擔，精簡了研究機構的執行，同時提高了研究對申辦者的透明度。」「擴展我們與 Fortrea 的合作關係，提供 Veeva 臨床平台應用，將滿足患者、研究機構和伸辦者各自的需求，同時將能顯著提升研究數據的質量，加強與研究機構的合作。」

Advarra 產品總監 Elisa Cascade 則表示：「Advarra 的使命便是打破阻礙臨床研究的各種孤島，因此，我們十分高興能提供我們的 Longboat 解決方案和 IRB 服務作為這一旨在減輕研究機構和患者負擔的創新合作關係的一部分。」「透過利用我們的 Longboat 解決方案， Fortrea 將能提供全新的臨床研究體驗，從而在整個臨床研究過程中提高方案合規性以及研究機構和患者的參與度。」

有關 Fortrea 如何推動全球醫療創新的更多資訊，請瀏覽：Fortrea.com。有關技術平台的更多資訊，請瀏覽：Veeva Clinical Platform 和 Advarra Longboat。

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者獲取醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給有需要的患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、獨家技術支援的試驗解決方案和審批後服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有約 19,000 人才華橫溢的多元化團隊，為全球客户提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X（前稱 Twitter）@Fortrea 上關注我們。

Fortrea 聯絡人：

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Fortrea 媒體：Kate Dillon – 646-818-9115，kdillon@prosek.com