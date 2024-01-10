Fortrea 与 Veeva 和 Advarra 建立行业合作伙伴关系，以精简患者和研究机构的临床试验体验

三家公司通力合作，通过一个集成解决方案为患者和研究机构提供便捷的研究信息访问途径

达勒姆，北卡罗来纳州, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究组织Fortrea (Nasdaq: FTRE) （简称“公司”）今日宣布与创始成员 Veeva Systems Inc.（一家在生命科学行业全球领先的行业云解决方案提供商）和 Advarra（一家为临床研究机构和申办方提供临床研究技术的领先提供商）建立行业合作伙伴关系，共同提供以患者和研究机构为中心的解决方案，精简他们的临床试验体验。



在这一临床试验执行面临复杂挑战的行业中，Fortrea 正在建立一个行业合作伙伴联盟（首批创始成员包括 Veeva 和 Advarra），以应对其中的一些挑战。行政运作是许多研究机构须承受的负担，这些机构的行政运作采用了多种复杂的技术，但其互操作性有限。这影响了他们专注于最重要的事项——患者——的能力，也影响了他们改善临床研究受试者招募及受试者参试体验的能力。

Fortrea、Veeva 和 Advarra 正在合作提供无缝、统一的技术解决方案。该解决方案将整合一流的技术，并充分利用 Fortrea 的流程专业知识。对于患者和研究机构，这将有助于减轻他们的行政事务负担，而对于公众而言，则将提升临床试验的可及性。

Fortrea 首席运营官兼临床服务总裁 Mark Morais 说：“我们从我们的现场咨询委员会了解到，研究中使用的多种技术是他们面临的最大挑战之一。”“通过与行业领先的合作伙伴兼创始成员 Veeva 和 Advarra 合作，我们正采取行动消除这一复杂性，从而解决研究机构和患者的痛点，并带来改变。我们正在利用我们在行业中的独特优势，将我们的专业知识与我们一流合作伙伴的技术和数据生态系统相结合（随着我们的发展，他们也会加入我们的联盟），从而大大简化患者、研究机构和申办方的体验。”

对于研究机构而言，此项合作将带来以下成果：

为 Fortrea 运行的研究提供基于云的简化登录体验

通过单一界面访问研究技术

为研究文件和记录提供具有单一存储库的统一环境



对于患者而言，该解决方案旨在提供：

全试验过程中便于访问、精确到每个步骤和每次就诊的支持和教育

通过单一平台实现的简化用户体验

自推荐功能，以供患者搜索和查找与其所患疾病相关领域的研究

通过在线门户网站或移动应用程序实现的持续患者支持和教育

用于同意和回复结果调查的简化移动和网络应用程序



Veeva 开发云战略副总裁 Jim Reilly 表示：“Veeva 通过互联应用帮助推进临床试验，减轻了患者参与试验的负担，精简了研究机构的执行，同时提高了研究对申办者的透明度。”“扩展我们与 Fortrea 的合作关系，提供 Veeva 临床平台应用，将满足患者、研究机构和申办者各自的需求，同时将能显著提升研究数据的质量，加强与研究机构的合作。”

Advarra 首席产品官 Elisa Cascade 则表示：“Advarra 的使命便是打破阻碍临床研究的各种孤岛，因此，我们十分高兴能提供我们的 Longboat 解决方案和 IRB 服务作为这一旨在减轻研究机构和患者负担的创新合作关系的一部分。”“通过利用我们的 Longboat 解决方案，Fortrea 将能提供全新的临床研究体验，从而在整个临床研究过程中提高方案合规性以及研究机构和患者的参与度。”

有关 Fortrea 如何推动全球医疗创新的更多信息，请访问：Fortrea.com。有关技术平台的更多信息，请访问：Veeva Clinical Platform 和 Advarra Longboat。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者获取医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为有需求的患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、独家技术支持的试验解决方案和审批后服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有约 19,000 人才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X（前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。

Fortrea 联系方式：

Fortrea 传媒：Galen Wilson – 703-298-0802，media@fortrea.com

Fortrea 传媒： Kate Dillon – 646-818-9115，kdillon@prosek.com