Casa Sanremo Writers '24 accoglie SBS

Casa Sanremo 2024: nella XVII edizione anche SBS Edizioni & Comunicazione con 11 autori emergenti in una vetrina letteraria unica, dal 6 al 10 febbraio

ROMA, RM, ITALIA, January 7, 2024 / EINPresswire.com / -- La diciassettesima edizione di Casa Sanremo si preannuncia come un evento di spicco per gli appassionati di letteratura e musica. All'interno di questo contesto, che si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, si inserisce Casa Sanremo Writers, un appuntamento ormai consolidato, che offre una vetrina di prestigio agli autori emergenti.Quest'anno, il Gruppo SBS Edizioni & Comunicazione partecipa alla kermesse con 11 autori di talento selezionati dalla redazione di MediaVox Magazine, che offre mero supporto culturale alla realizzazione del format Casa Sanremo Writers 2024 organizzata dal Consorzio Gruppo Eventi. Tra questi, spiccano Chiara Domeniconi con la sua silloge poetica "Mani in extasy", Claudio Chiavari con il romanzo "Per i sogni non ci sono segreti", Fiorella Mandaglio e il saggio "LegalQuette", Marco Costantini con "Riscatto d'amore", Marco Martini e la sua opera d'esordio "Sogna Vivi Realizza", Margherita Bonfilio con "La stanza dei segreti", e Paolo De Liguoro con "Stupi.Diario. Il mio cassetto della memoria" e Sara Trevisan con il manuale “Trova lavoro partendo da te stesso”. Tutti SBS Edizioni.Promozione #EffettoSBS anche per Argentodorato Editore con due autrici: Marinella Brandinali con "La tua voce ora è grido", Mirella Bonora con "Il passo della gatta", e Silvia Frangipane di Bertoni Editore con "Tra cielo e mare".Sheyla Bobba, editore e promotore letterario con SBS, esprime grande entusiasmo: “Lavorare con questi autori è un'esperienza fantastica. Questo sarà il nostro secondo anno al Palafiori, nel cuore pulsante di Casa Sanremo. La nostra campagna di promozione, iniziata già da settembre, è volta a preparare i nostri autori per questa importante vetrina internazionale. È una palestra per la promozione letteraria che li accompagnerà per tutta la loro carriera. Il loro entusiasmo e la loro emozione sono un balsamo per tutti, specialmente per chi frequenta da tempo il mondo dell'editoria e dello spettacolo; ci insegnano a restare emergenti nel cuore senza sentirsi mai arrivati”.Per informazioni su come pubblicare con SBS Edizioni, o per intervistare gli autori selezionati per Casa Sanremo Writers, è possibile scrivere a info@sbsedizioni.it. Per ulteriori dettagli sulle varie iniziative di Casa Sanremo, si invita a visitare il sito casasanremo.it.Casa Sanremo si conferma quindi come un evento di rilievo nel panorama culturale italiano, offrendo una piattaforma unica per la promozione delle opere letterarie in un contesto ricco di fascino e storia.