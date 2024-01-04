Samsung Biologics 选择 Rapid Micro Biosystems 的 Growth Direct® 平台自动化关键微生物质量控制测试

两家公司致力于创新质量控制流程以应对规模、数据完整性和加速上市时间等生物制造的挑战

洛厄尔，马萨诸塞州, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapid Micro Biosystems, Inc. (Nasdaq: RPID)（简称“公司”），一家提供任务关键自动化解决方案以加快医疗保健产品高效生产和快速、安全发布的创新生命科学技术公司，今天宣布 Samsung Biologics (KRX: 207940.KS) 已选择 Growth Direct® 平台自动化其微生物质量控制流程，以提高效率、提供更稳健的数据完整性和可扩展的质量控制操作。



Rapid Micro Biosystems 总裁兼首席执行官 Robert Spignesi 表示：“Samsung Biologics 是全球领先的合同开发和制造组织 (CDMO)，始终致力于生物制药生产的自动化和质量管理。”“Growth Direct® 在质量控制微生物实验室中提高了运营效率和数据完整性，我们很自豪能与 Samsung Biologics 合作。”

全球制药生产商依赖 Growth Direct 平台满足当前的微生物质量控制标准和应对未来的挑战。它是唯一的全自动、非破坏性的基于成长的微生物质量控制测试平台，可加快获取结果的时间、提供完善的数据完整性和更高的准确度，并具有更大的样品容量。

欲了解关于公司和 Growth Direct® 平台的更多信息，请访问：Rapid Micro Biosystems。

关于 Rapid Micro Biosystems

Rapid Micro Biosystems 是一家创新生命科学技术公司，提供任务关键自动化解决方案，以促进生物制剂、疫苗、细胞和基因疗法以及无菌注射剂等医疗保健产品的高效制造和快速、安全发布。该公司的旗舰产品 Growth Direct 系统使过时的人工微生物质量控制（“MQC”）测试工作流程实现自动化和现代化，用于全球最大和最复杂的药物制造业务。Growth Direct 系统将质量控制实验室带到制造车间，发挥 MQC 自动化的能力，获取结果更快，准确性更高，运营效率更高，更好地遵守数据完整性法规以及更快的决策制定，而客户依靠这些来确保重要医疗保健产品的安全和稳定供应。公司总部位于马萨诸塞州的洛厄尔并在美国设有制造厂，在马萨诸塞州列克星敦、瑞士、德国和荷兰设有分部。欲了解更多信息，请访问 www.rapidmicrobio.com 或在 Twitter @rapidmicrobio 或 LinkedIn 上关注该公司。

关于 Samsung Biologics Co., Ltd.

Samsung Biologics (KRX: 207940.KS) 是一家全方位、端到端的 CDMO 服务提供商，为我们生产的生物制药产品提供从细胞系开发到最终无菌灌装/成品的无缝开发和制造解决方案以及实验室测试支持。我们最先进的设施符合 cGMP 标准，生物反应器规模从小型到大型不等，以满足不同客户的需求。为最大程度提高我们的运营效率并扩大我们的能力，以应对不断增长的生物制造需求，Samsung Biologics 最近建成了 Bio Campus I，其第 4 工厂的总产能为 604KL，并启动了 Bio Campus II，建设第 5 工厂，预计将于 2025 年 4 月投入运营，增加了生物制造产能 184KL。此外，Samsung Biologics America 使公司能够与美国和欧洲客户进行更近距离的合作。我们不断提升自身的产能，通过投资抗体偶联药物 (ADC) 设施、专用 mRNA 制造设施和其他无菌灌装能力等技术，以满足客户的需求。作为可持续发展的 CDMO 首选合作伙伴，我们致力于通过灵活的制造解决方案、卓越的运营和成熟的专业知识，按时完整交付我们制造的产品。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933 年证券法》（修订版）第 27A 条及《1934 年证券交易法》（修订版）第 21E 条所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中所有与历史事实无关的陈述皆应视为前瞻性陈述，包括但不限于关于 Growth Direct 系统对 Samsung Biologics 运营效率和数据完整性的预期影响的陈述。

前瞻性陈述包括已知或未知的风险、不确定性与假设，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述明示或默示的任何结果存在重大差异，包括公司于 2023 年 3 月 10 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 10-K 表年报中“风险因素”标题下概述的重要因素，这些因素可能在公司向 SEC 提交的其他文件中随时更新，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 以及公司网站 investors.rapidmicrobio.com 的投资者关系页面中查看。虽然公司认为其前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证未来的结果。公司没有义务、也不承担任何义务更新或修改本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映自本新闻稿发布之日以来的变化，除非法律另有要求。

Rapid Micro Biosystems 投资者联系人： Michael Beaulieu，特许金融分析师 (CFA) 副总裁、投资者关系和企业传播 investors@rapidmicrobio.com Rapid Micro Biosystems 媒体联系人： media@rapidmicrobio.com Samsung Biologics 媒体联系人 Claire Kim，营销传播负责人 cair.kim@samsung.com