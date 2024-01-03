Enovis 完成對 LimaCorporate S.p.A 的收購

威爾明頓，特拉華州, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新驅動的醫療技術成長型公司 Enovis™ Corporation （NYSE: ENOV，以下簡稱「Enovis」或「公司」）今日宣布已完成對 LimaCorporate S.p.A （以下簡稱「Lima」）的收購。Lima 是一家私人控股的全球骨科領先企業，專注於透過創新的植入解決方案組合恢復運動功能。



Lima 憑藉成熟的手術解決方案和技術的互補性產品組合，鞏固了 Enovis 在全球骨科重建市場的地位，這將加速公司的全球增長和利潤擴張。此外，Lima 的產品組合包括 3D 打印 Trabecular Titanium 植入物和全面的肩部修復產品，這將進一步加強該公司在快速成長的四肢市場中的地位。

「我們很高興歡迎 Lima 的優秀團隊加入 Enovis。此次合併使 Enovis 的重建分部收入達到 10 億美元，並成為全球骨科重建市場快速成長的創新者。這是我們如何利用策略性收購來加速成長、為公司增添優秀技術和人才、以及為股東帶來複合價值的又一範例。」Enovis 董事長兼行政總裁 Matt Trerotola 表示。

關於 Enovis Corporation

Enovis Corporation (NYSE: ENOV) 是一家創新驅動的醫療技術成長型公司，致力於開發臨床差異化解決方案，以顯著改善患者治療效果並變革工作流程。在持續改進、全球人才和創新文化的推動下，公司廣泛的產品、服務和整合技術為骨科及其他領域的積極生活方式提供了動力。該公司的普通股在美國紐約證券交易所上市，股份代號為 ENOV。如欲了解有關 Enovis 的更多資訊，請瀏覽 www.enovis.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括《 1995 年美國私人證券訴訟改革法案》界定的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於有關公司的計劃、目標、期望和意圖的陳述以及非歷史或當前事實的其他陳述。前瞻性陳述乃基於公司的當前預期，涉及風險和不確定性，或會導致實際結果與該等前瞻性陳述中明示或暗示的結果有重大差異。或會導致公司業績與當前預期有重大差異的因素包括但不限於該公司和 Lima 各自業務的風險和不確定性，實際結果可能存在重大差異。該等風險和不確定性包括但不限於收購對公司和 Lima 營運的影響，包括對合併後公司未來財務狀況和表現、經營業績、策略和計劃的影響，包括預期的稅務處理、不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、債務、損失、未來前景以及新合併公司業務的管理、擴張和成長的業務和管理策略；收購完成對與客戶、供應商和其他第三方關係的潛在影響；以及公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的報告中詳細說明的其他因素，包括其最新的 10-K 表年度報告以及隨後的 10-Q 表季度報告中標題為「風險因素」的章節，以及公司向 SEC 提交的文件中討論的其他風險。此外，該等陳述乃基於可能發生變化的假設。本新聞稿僅代表截至本新聞稿發布之日的情況。公司不承擔更新此處資訊的義務。

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投資者關係副總裁

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