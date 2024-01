Lanciamento della 20a edizione del Dubai WoodShow per celebrare l'eccellenza italiana

ITALY, January 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Dubai International Wood and Woodworking Machinery Exhibition (Dubai WoodShow), la principale piattaforma della regione per l'industria del legno e delle macchine per la lavorazione del legno, sta guadagnando slancio mentre si prepara a dare il via alla sua 20a edizione dal 5 marzo -7, 2024, presso il prestigioso Dubai World Trade Centre.Essendo l'evento fondamentale per professionisti e appassionati del settore del legno e delle macchine per la lavorazione del legno, il Dubai WoodShow ha costantemente fornito una piattaforma dinamica agli operatori del settore nel mostrare innovazioni, stringere partnership ed esplorare le ultime tendenze del mercato. La ventesima edizione si preannuncia ancora più eccezionale, con il focus sul vivace mercato italiano del legno e delle macchine del settore.Secondo gli ultimi studi di Statista, si prevede che il mercato del legno, che comprende la produzione di legno e prodotti a base di legno, vedrà una sostanziale crescita del valore, raggiungendo una stima di 3,99 miliardi di dollari nel 2023. Si prevede che il tasso di crescita annuale composto (CAGR) per il periodo 2023-2028 sarà pari al 2,43%. Ciò sottolinea la vitalità e il potenziale sostenuti del settore.Nonostante il previsto calo della produzione, il mercato del legno rimane resiliente, con una produzione prevista di 11,60 miliardi di dollari nel 2023. Ciò evidenzia l’adattabilità del settore e l’importanza di eventi come il Dubai WoodShow nel facilitare le connessioni e stimolare la crescita.La Fiera punterà i riflettori sugli espositori italiani, mettendo in mostra l'abilità del paese nel settore del legno e delle macchine per la lavorazione del legno. Secondo Euromonitor International, l’Italia vanta la terza posizione di mercato per il legno e i prodotti in legno nella regione, con una domanda di circa 22,9 miliardi di dollari nel 2022. A livello nazionale, il 35,7% del mercato corrisponde alle importazioni, mentre la spesa B2B rappresenta un impressionante 83,7% della domanda totale.Il più grande attore dell’industria italiana del legno ha contribuito il 2,7% della produzione totale del settore nel 2022. Nonostante la frammentazione del settore, le prime cinque aziende hanno generato l’8,8% del valore della produzione totale nello stesso anno.Con 67.412 aziende attive nel settore del legno e della lavorazione del legno in Italia al 2022, il settore rimane dinamico e reattivo alle richieste del mercato. Il Dubai WoodShow funge da ponte vitale, collegando queste imprese italiane con un pubblico più ampio e internazionale."Il Dubai WoodShow è sempre stato una piattaforma per gli operatori del settore globale per convergere e celebrare i progressi nel settore del legno e delle macchine per la lavorazione del legno", ha affermato Dawood Al Shezawi, Presidente del Marketing Strategico delle Fiere e gli organizzatori del Dubai WoodShow. "La nostra ventesima edizione segna un traguardo significativo e siamo entusiasti a poter puntare i riflettori sul mercato italiano delle macchine per la lavorazione del legno, che continua a guidare l'innovazione e l'eccellenza nel settore."Veniteci a trovare nella 20a edizione del Dubai WoodShow, dove l'artigianato e l'ingegnosita’ italiani sono al centro della scena, formando il futuro del mercato del legno e delle macchine per la lavorazione del legno.