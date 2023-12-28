منصة السفر WINGIE تقدم تحليلات السفر لعام 2023

ارتفاع الحجوزات بنسبة 95% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات Wingie

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, Dec. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع اقترابنا من نهاية عام 2023، أعلنت منصة السفر الرائدة Wingie.com، عن نمو استثنائي في الحجوزات بنسبة 95% مقارنة بالعام السابق. يسلط هذا النمو المثير للإعجاب الضوء على تزايد نمو قطاع السفر وحرص المسافرين المتزايد على استكشاف مجموعة متنوعة من الوجهات. حيث في عام 2023 استكشف مستخدمي Wingie 1089 مدينة في 185 دولة.



تسلط بيانات Wingie الضوء على الوجهات الشائعة لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت اسطنبول المرتبة الأولى في الحجوزات، تلتها عن كثب لندن وزيوريخ ودبي ونيويورك. وشملت طرق السفر الأكثر شيوعًا الرياض إلى اسطنبول، ودبي إلى لندن، وجدة إلى لندن.

أفضل العروض لهذا العام: تذاكر طيران اقتصادية تصل إلى 14 دولار

واصلت Wingie في عام 2023 الربط بين المسافرين والوجهات التي يختارونها، حيث عرضت بعض الإحصائيات البارزة:

أرخص رحلة طيران في العام كانت بقيمة 14 دولارًا فقط من بالما إلى مدريد، بينما بلغ سعر أغلى تذكرة 12,350 دولارًا لرحلة من اسطنبول إلى سانتا كروز دي لا سييرا.

بلغ متوسط قيمة الرحلات 240 دولار.

سيطر المسافرين الفرديين على الساحة، حيث سافر 74% من عملاء Wingie بمفردهم، بينما سافر الباقي 26% في مجموعات مكونة من شخصين أو أكثر.

كانت 67% من الحجوزات مخصصة لتذاكر الذهاب فقط، مقابل 33% لتذاكر الذهاب والعودة.

كشفت البيانات الديموغرافية لمستخدمي Wingie عن حجوزات للذكور بنسبة 63% للذكور مقابل 37% للإناث، مع 42% من جميع المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عامًا.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.









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