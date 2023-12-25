Submit Release
News Search

There were 209 press releases posted in the last 24 hours and 443,725 in the last 365 days.

業界頂尖律所 ROSEN 鼓勵 Methode Electronics, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 - MEI

紐約, Dec. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Methode 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Methode 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21318，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：於 2023 年 7 月 14 日，Methode 宣布：「於 2023 年 7 月 10 日，Joseph Khoury 被暫停其營運總監的職位。」該公告還補充說：「[Khoury] 作為該公司這一職位的權力、權限及職責被暫停。」

隨後於 2023 年 12 月 7 日，Methode 宣布：「Methode Electronics, Inc.（『公司』）的董事會已於 2023 年 12 月 5 日罷免 Joseph Khoury 的營運總監職位，且 Khoury 先生被公司的埃及附屬公司解僱，且不再與公司有任何關聯。」該公告解釋說：「在此期間，公司的多位其他高級官員在保留他們現有職位的同時，接管了 Khoury 先生的管理職責，因此，公司目前已經取消了營運總監一職。」

受此消息影響，Methode 的股價於 2023 年 12 月 7 日每股下跌 2.26 美元，跌幅 9%，收盤價為 22.13 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

業界頂尖律所 ROSEN 鼓勵 Methode Electronics, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 - MEI

Distribution channels: Consumer Goods, Law ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more