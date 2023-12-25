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業界頂尖律所 ROSEN 鼓勵 Blackstone Mortgage Trust, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 - BXMT

紐約, Dec. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布目前正在代表 Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Blackstone Mortgage 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Blackstone Mortgage 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20943，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：於 2023 年 12 月 6 日，Muddy Waters 釋出了一份題為「懸崖來了！」的報告，做空 Blackstone Mortgage。Muddy Waters 在該報告中表示，「利率掉期和被操控的風險評級／虧損撥備掩蓋了 BXMT 貸款簿的嚴重惡化。」此外，該報告列出了在新的一年中顯而易見的幾個問題：(1) Blackstone Mortgage 將大幅削減其股息；(2) 大量借款人將不可能再融資並償還 Blackstone Mortgage；(3) Blackstone Mortgage 面臨流動性危機的風險；以及 (4) Blackstone Mortgage 的賬面淨值損失可能達到 25 億至 45 億美元，導致其市值消失。

受此消息影響，2023 年 12 月 6 日，Blackstone Mortgage 股價每股下跌 1.81 美元，跌幅 8.05%，收盤價為 20.68 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


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