業內頂尖的全球法律顧問 ROSEN 鼓勵 Barclays PLC 投資者在該所提起證券集體訴訟的重要截止日期 1 月 2 日前聘請律師 – BCS, BCLYF

紐約, Dec. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2019 年 7 月 22 日至 2023 年 10 月 12 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Barclays PLC (NYSE: BCS) (OTC: BCLYF) 證券的人士注意，由該律所發起的證券集體訴訟的重要的首席原告截止日期為 2024 年 1 月 2 日。



影響：倘若您在集體訴訟期間購買了 Barclays 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19796 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 1 月 2 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) 與虛假的公開斷言相反，Barclays 的前集團行政總裁 James 「Jes」 Staley（「Staley」）與 Jeffrey Epstein（「Epstein」）有着非常密切的關係；(2) 據報導，Staley 知悉 Epstein 的犯罪活動，甚至可能性侵一名之前被 Epstein 販賣的受害者；(3) Staley 與 Epstein 的密切的個人關係，以及潛在的犯罪活動，如果被發現，可能給 Barclays 帶來名譽、法律和經濟上的損害；(4) 因此，Barclays 對英國金融市場行為監管局（「FCA」）關於 Staley 與 Epstein 關係的調查的迴應存在重大虛假；(5) Barclays 在知悉與 FCA 調查的迴應相矛盾的資訊後，未能更新回覆以使其準確，或以其他方式採取任何有意義的行動；以及 (6) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述存在重大虛假且具有誤導性，及／或始終缺乏合理依據。訴訟稱，真實詳情被公開後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19796 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

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